Surpriză pentru Gheorghe Hagi în Senat: Întâlnire cu ambasadorul Japoniei, la 34 de ani de la câştigarea Supercupei Europei/ FOTO

Senatorul Titus Corlăţean a organizat un eveniment inedit la Senat, joi, 25 februarie. Fostul ministru le-a făcut o dublă surpriză lui Gheorghe Hagi şi ambasadorului Japoniei în România. Diplomatul a avut ocazia să se întâlnească personal cu un fost fotbalist pe care îl admiră, iar Gheorghe Hagi a primit în premieră în Parlamentul României o distincţie în semn de recunoaştere pentru activitatea sa, la 34 de ani de la câştigarea Supercuperi Europei cu Steaua.

"Astăzi am avut un moment de bucurie la Parlament. Săptămâna trecută ambasadorul Japoniei la București, Hiroshi Ueda, mi-a mărturisit că îl admiră foarte mult pe Gheorghe Hagi. M-am gândit să îi fac o surpriză, așa că l-am invitat azi pe "REGELE" fotbalului românesc la Senat. A fost o întâlnire specială, cu multe emoții din partea domnului ambasador, atunci când a avut surpriza să îl salute pe Gheorghe Hagi. Am fost onorat să le ofer celor doi invitați câte o plachetă a Senatului României, instituție creată în 1864, cu o istorie importantă pentru evoluția în timp a statului român. În plus, i-am oferit o Diplomă de excelență marelui sportiv al României, Gheorghe Hagi, pentru a onora tot ce a făcut pentru imaginea României în lume și pentru fotbalul românesc. Diploma face mențiune și la aniversarea de ieri, 24 februarie, a 34 de ani de la Marea finală a Supercupei Europei, câștigată la Monaco de Steaua București împotriva echipei Dinamo Kiev, prin golul marcat din lovitură liberă de...Gheorghe Hagi!

A fost prima vizită a lui Hagi la Parlament în toți acești ani (nu reușesc să înțeleg de ce nimeni din liderii Parlamentului nu a făcut până acum gestul de a-l invita), așa că mi-a făcut plăcere să îmi exersez calitățile de ghid pentru un tur al Parlamentului, atât pentru domnia sa, cât și pentru domnul ambasador. Am început, evident, cu eleganta sală de plen a Senatului. În concluzie, m-a bucurat să pot onora unul din cei mai mari sportivi pe care România i-a avut vreodată și, în același timp, am câștigat, cred, un prieten trainic al României, în persoana Ambasadorului Japoniei", scrie Titus Corlăţean pe Facebook.