Surpriza pregătită de PSD președintelui Klaus Iohannis. S-a înființat PSD Florida

PSD Diaspora dă semne de revenire. După ce a fost înființată organizația PSD SUA condusă de fostul ministru pentru IMM-uri și actual consilier onorific al premierului Viorica Dăncilă, Ilan Laufer, organizația a început să tureze acțiunile și să înființeze organizații în statele SUA.

Prima astfel de organizație s-a înființat chiar într-un loc drag președintelui Klaus Iohannis, un loc unde își face deseori vacanțele alături de prietenii săi de familie, în statul american Florida.

Anunțul vine după ce la mitingul PSD de la Craiova, Într-un dialog cu mulţimea, liderul PSD a afirmat că preşedintele trebuie să rămână în ţară pentru a da socoteală.

În timp ce se referea la Klaus Iohannis, un participant la miting a strigat: "Să meargă în Germania!" În replică, Dragnea a afirmat: "Să meargă în Germania? Poate pleacă la Miami. Costa Rica? Numai destinaţii frumoase. Nu poate rămâne în ţară să dea socoteală pentru toate blocajele, pentru toată ura, pentru toată dezbinarea? Nu la Miami trebuie să plece. Trebuie să răspundă pentru casele furate. Şi el, şi ăia care îl sprijină."

Anunțul înființării PSD Florida a fost făcut chiar de Ilan Laufer:

”In calitate de presedinte al PSD SUA sunt mandru sa anunt infiintarea organizatiei PSD Florida.

Este prima organizatie pe care o infiintam in cadrul mandatului meu. Prioritar este sa avem cel putin 5 organizatii puternice in viitorul apropiat. Impreuna cu echipa PSD Diaspora si PSD SUA Oficial suntem aproape de toti romanii care traiesc in Statele Unite ale Americii.

Cei care doresc sa se implice in proiecte sau programe dedicate romanilor din diaspora sunt bine veniti in aceasta constructie.

Multumesc echipei PSD Florida, carora le doresc mult succes !”, susține Laufer pe pagina sa de socializare.