SURPRIZĂ TOTALĂ într-un mall din Capitală: DOAR DOI chiriași au REZILIAT contractele din cauza pandemiei

Perioada de lockdown a adus scăderi pentru toate centrele comerciale şi chiriaşii acestora, fiind afectate traficul, vânzările chiriaşilor şi încasările mall-urilor, iar pierderile nu au fost cuantificate încă, a declarat într-un interviu pentru News.ro Maria Crăciun, center manager Veranda Mall. Centrul comercial are în prezent 93 de chiriaşi permanenţi, a avut doar patru rezilieri de contracte, mici afaceri de familie care nu au rezistat provocărilor financiare generate de pandemie, însă două dintre spaţii au fost deja reînchiriate, afirmă ea. Reprezentantul mall-ului spune însă că această criză nu s-a terminat şi impactul va putea fi evaluat cel mai devreme peste un an. Terapia prin shopping are şi ea limitele ei, şi nu e o soluţie adecvată unei crize de o asemenea amploare, mai ales la început, afirmă Maria Crăciun.

Citește și: Poliția din Timișoara, LIPSITĂ de CONTROL în fața MIGRANȚILOR: SUTE dintre ei au cuclușuri iLEGALE în centrul Timișoarei

Reporter: Care a fost impactul crizei economico-sanitare în afacerile Veranda Mall?

Maria Crăciun: Pe scurt, mare, însă imposibil de cuantificat în mod adecvat în momentul de faţă, din mai multe motive. În primul rând, pentru că cifrele nu spun decât o parte din poveste, în al doilea rând pentru că povestea este incompletă. Criza nu s-a terminat şi impactul va putea fi evaluat cel mai devreme peste un an, şi în al treilea, dar nu în ultimul rând, pentru că nu credem că are nimeni o privire de ansamblu foarte bună la momentul de faţă.

Încercăm să nu ne uităm strict economic şi mercantil la ceea ce s-a întâmplat, deşi acesta este discursul dominant din piaţă. Să nu uităm că economia este de fapt încastrată în relaţiile sociale şi nu invers. Iar atunci când vorbim despre un centru comercial precum Veranda, care mai este şi un proiect antreprenorial (nu face parte dintr-un lanţ mai mare cu legături multinaţionale şi nici nu este un proiect de import cu reţetă aplicată local), această încastrare se poate vedea cel mai bine în importanţa relaţiilor interumane din spatele business-ului.

Dincolo de facturi şi relaţii comerciale, Veranda în sine este o comunitate din care fac parte chiriaşii, angajaţii lor, furnizorii, clienţii şi mulţi alţi actori imposibil de enumerat în câteva rânduri. Şi aici am încercat noi, în primul rând, să gestionăm efectele crizei. Să găsim un echilibru între impactul economic imediat şi importanţa menţinerii acestor relaţii de care depindem cu toţii pe termen lung. Pentru că atât lockdownul cât şi criza sanitară şi economică au avut în primul rând un impact social. Au lovit direct oamenii din spatele business-urilor, şi acest lucru s-a reflectat după şi pe partea economică. Ne place să credem că, indiferent de impactul economic, a cărui magnitudine a depins mult prea puţin de noi, am reuşit să ieşim bine din cel social şi să menţinem aceleaşi relaţii bune cu toţi partenerii noştri.

Indiferent cum am privi criza şi coronavirusul, nu a fost şi nu este nimic pozitiv. Ne puteam lipsi cu toţii, bucuroşi, de această experienţă pe care sperăm să nu o mai repetăm pe parcursul vieţii. Însă ne-a forţat să ne adaptăm, să colaborăm mai bine şi chiar a dus la nişte iniţiative bune, precum lansarea marketplace-ului nostru online, şi la accelerarea unor procese de digitalizare de care ne vom putea bucura o perioadă îndelungată.

Reporter: Ce pierderi v-a cauzat perioada de lockdown?

Maria Crăciun: Cifrele au scăzut, indiferent dacă ne uităm la trafic, la vânzările chiriaşilor sau la încasările centrului comercial - care depind indirect de celelalte schimbări structurale menţionate, dar au apărut şi schimbări de comportament în spate pe care le urmărim atent pentru a vedea încotro se îndreaptă.

Lockdown-ul a dus la câştiguri mai mici pentru toată lumea, ceea ce nu este un secret, însă nu avem un estimat al pierderilor nici acum, pentru că se mai discută în continuare măsuri de sprijin pentru sector şi sunt în continuare negocieri interne nefinalizate. După cum ştiţi, există şi un proiect de OUG privind acordarea de sprijin financiar pentru unele firme care nu au desfăşurat activitate în starea de urgenţă, una dintre multele variabile de luat în calcul în acest context.

Reporter: Câţi chiriaşi aveţi în prezent? Câţi chiriaşi aveaţi înainte de pandemie?

Maria Crăciun: În prezent avem 93 de chiriaşi permanenţi (exceptându-i pe cei care comercializează articole de sezon sau pe cei care sunt temporari), iar înainte de pandemie aveam 95. Centrele comerciale sunt organisme vii şi există periodic şi chiriaşi care pleacă, din diferite motive, şi alţii care vin. Am avut şi câteva închideri ale unor spaţii mici, însă am şi inaugurat magazine în acest an, gradul de ocupare nefiind afectat de pandemie.

Reporter: Câţi chiriaşi au reziliat contractele, de când a început pandemia?

Maria Crăciun: Nu avem diferente semnificative între numărul chiriaşilor dinainte de pandemie şi cel de acum, din fericire pentru noi. Am avut doar patru rezilieri de contracte (mici afaceri de familie care nu au rezistat provocărilor financiare generate de pandemie), însă două dintre spaţii au fost deja reînchiriate.

Reporter: Ce firme/magazine au decis să plece din Veranda Mall?

Maria Crăciun: Aşa cum am precizat, au fost mici afaceri de familie care nu au mai putut fi susţinute în aceasta perioadă dificilă, însă spaţiile reînchiriate au adus un plus de diversitate tenant mix-ului Veranda, fie în gama de servicii (un nou magazin Tabac Xpress), fie în segmentul de fashion (Lusso, un magazin cu articole de încălţăminte şi accesorii aparţinând unor branduri foarte cunoscute).

Reporter: Ce decizie aţi luat în privinţa emiterii facturilor către chiriaşi pentru perioada de lockdown?

Maria Crăciun: Veranda a fost primul mall care a acordat din proprie iniţiativa exonerarea chiriei fixe pentru prima lună de stare de urgenţă, tuturor chiriaşilor care nu au putut funcţiona în acea perioadă, propunând ulterior diverse soluţii: amânări la plată, reduceri suplimentare de chirie, reducerea taxei de cheltuieli comune. În ultimele 10 luni întreaga echipă Veranda a depus eforturi asidue de adaptare şi de înţelegere a specificului fiecărui chiriaş. În perioada de lockdown am avut mai multe spaţii care au funcţionat în regim normal, altele în regim special (precum restaurantele şi/sau cafenelele care au decis să livreze la domiciliul), şi am avut o abordare diferită, de la caz la caz, pentru fiecare. Structura noastră de chiriaşi cuprinde atât business-uri multinaţionale, cât şi afaceri de familie şi iniţiative antreprenoriale, cu abordări diferite, cash-flow diferit, şi am încercat astfel să ţinem cont de specificul tuturor şi să găsim o solutie echitabilă pentru a putea trece cu bine de criză, împreună.

Reporter: A emis Veranda Mall facturi chiriaşilor pentru perioada de lockdown? Sau le-aţi oferit facilităţi?

Maria Crăciun: Facturile se emit conform contractelor încheiate cu chiriaşii, sigur că ele pot conţine costurile aferente sau în cazul pandemiei, diverse facilităţi (exonerări sau reduceri de chirii, amânări la plată etc). Aşa cum am spus, am încercat să oferim fiecărui chiriaş o soluţie personalizată, potrivită pentru dificultăţile cu care s-a confruntat, astfel încât să ajutăm în mod concret, rapid şi sustenabil fiecare parteneriat să surmonteze pandemia.

Reporter: Ce oferte au acum magazinele?

Maria Crăciun: Toată lumea este pregătită de sărbători, cu ofertele obişnuite din fiecare an. Din acest punct de vedere retailul nu s-a schimbat atât de mult. Ne aşteptăm să vedem clienţi mai selectivi şi cu comportamente diferite, care petrec mai puţin timp în magazin dar vin mai determinaţi să cumpere, însă găsesc aceeaşi varietate de produse şi de oferte cu care s-au obişnuit.

Reporter: Cum aţi încercat să compensaţi scăderea vânzărilor?

Maria Crăciun: Provocarea cea mai mare a fost să găsim o soluţie pe perioada lockdownului, din două considerente. În primul rând, micii antreprenori pe care îi avem în mall, şi chiar şi o parte dintre chiriaşii mai mari nu aveau modele de business adaptabile la o astfel de schimbare şi nici canale alternative de vânzări. În al doilea rând, ne-am gândit, uitându-ne la diferitele scenarii şi modelări ale crizei, că este posibil să dureze mai mult sau să avem valuri succesive şi trebuie să găsim soluţii sustenabile pe termen lung şi în acelaşi rând adecvate moral acestei situaţii.

E foarte importantă moralitatea aici, deşi vorbim din nou de considerente preponderent economice, pentru că în această perioadă majoritatea deciziilor, de la cele ale guvernului până la deciziile individuale luate în faţa crizei sunt judecate şi printr-un filtru moral de toată lumea. Şi este amplificată extrem de mult dimensiunea socială a crizei şi responsabilitatea pe care o avem faţă de semeni. Ţinând cont de asta am oprit, de exemplu, campaniile de marketing încă dinainte de starea de urgenţă. Cinematograful din mall, operat de Cinemax şi de abia deschis, a închis şi el operaţiunile înainte de a fi obligatoriu acest lucru prin lege, din aceleaşi considerente. Am fi putut continua să facem reclamă în mod agresiv, însă am încercat să ne repliem şi să facem tot ce putem pentru a ajuta comunitatea şi a ţine cât mai multă lume angrenată în activitate. Terapia prin shopping are şi ea limitele ei, şi nu e o soluţie adecvată unei crize de o asemenea amploare, mai ales la început.

Replierea a presupus în primul rând o atenţie majoră spre planul operaţional, pentru că excelenţa operaţională este pilonul principal pe care ne bazăm activitatea acum. Am luat un plan de măsuri adecvat crizei şi coronavirusului încă de la început, am introdus măsuri de siguranţă pe toate nivelurile, inclusiv modificări majore la nivelul curăţeniei şi securităţii centrului comercial, al fluxurilor de activitate, precum şi multe alte măsuri care să ne asigure că ne protejăm în primul rând angajaţii, fie că vorbim despre ai noştri, direcţi, sau de către cei ai magazinelor.

În plus, ne-am alăturat unei iniţiative comunitare excelente, Cumpărături la Uşa Ta, a Geeks 4 Democracy. Cu ajutorul echipei de voluntari am creat un hub operaţional la Veranda din care aceştia au distribuit kituri de alimente şi produse necesare în tot oraşul, pentru a-i ajuta pe cei care nu se puteau deplasa sau se aflau în categorii de risc şi pentru care era mai înţelept să nu iasă din casă, precum bătrânii sau cei cu afecţiuni serioase.

În al treilea rând, am reuşit să punem pe picioare, împreună cu o echipă internă dedicată şi cu ajutorul partenerilor de la Vtex România, un marketplace online complet funcţional şi operaţional în care am reuşit să migrăm o parte dintre chiriaşii din mall. Ne bucurăm mult că ni s-au alăturat inclusiv retaileri care aveau deja canale de vânzare online, cu toate că efortul nostru principal s-a îndreptat către digitalizarea operaţiunilor celor care nu aveau nici astfel de canale şi nici know-howul necesare pentru a face trecerea în online, pentru că ei au fost şi cei mai afectaţi de criză.

Reporter: Ce solicitări aveţi pentru autorităţi?

Maria Crăciun: Am avut parte de un Guvern cu deschidere faţă de business, din fericire, cu care am avut un dialog foarte bun prin intermediul asociaţiilor profesionale care ne reprezintă sectorul. Cu toate că lockdownul a avut un impact major în sectorul nostru de activitate, şi că ne-am fi dorit să nu existe, autorităţile au înţeles acest lucru şi am ajuns la un consens care ar trebui să se materializeze într-o ordonanţă care să asigure un sprijin sectorului. Şi acesta se va îndrepta către magazine, nu către centrele comerciale, însă ne va ajuta şi pe noi în proces. După cum spuneam, suntem un ecosistem în care fiecare membru depinde într-o anumită măsură de celălalt, şi ne bucurăm că multă lume a înţeles acest lucru şi am putut comunica într-o manieră satisfăcătoare cu toţi actorii implicaţi.