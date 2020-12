SURPRIZĂ uriașă pregătită de UDMR: A anunțat numele miniștrilor săi și se știu și miniștrii USR-PLUS

UDMR şi USR PLUS par să-şi fi finalizat nominalizările pentru portofoliile deţinute în Cabinetul Florin Cîţu, în timp ce la PNL încă sunt discuţii pe acest subiect. UDMR, care are trei ministere, îi propune pe Cseke Attila şi pe Tanczos Barna, elementul surpriză fiind nominalizarea preşedintelui Federaţiei Române de Ciclism, Eduard Novak, la Ministerul Tineretului şi Sportului, USR PLUS ar fi rămas la aceleaşi nume vehiculate încă de la începutul negocierilor, noutatea fiind că Vlad Voiculescu a recunoscut oficial că a acceptat portofoliul Sănătăţii, pe care l-a mai deţinut şi în Cabinetul Dacian Cioloş. La PNL, discuţiile continuă, în condiţiile în care unii miniştri rămaşi fără portofolii în urma redistribuirii funcţiilor în coaliţie şi-ar dori să rămână în Guvern, iar pe de altă parte şi filialele vor să-şi impună oamenii în noul Executiv.

Dintre cele 18 ministere din cadrul Guvernului Cîţu, nouă urmează să revină PNL, şase USR PLUS şi trei UDMR.

Noul Cabinet va avea doi vicepremieri, Dan Barna şi Kelemen Hunor.

Portofoliile pe care le va gestiona PNL sunt: Ministerul Apărării, Ministerul de Externe, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul de Interne, Ministerul Educaţiei, Ministerul Energiei, rezultat din împărţirea Ministerului Economiei în două structuri distincte, în care Ministerul Energiei va fi condus de un reprezentant PNL, Ministerul Agriculturii, Ministerul Culturii şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.

La Apărare şi Externe ar urma să rămână actualii miniştri, Nicolae Ciucă şi Bogdan Aurescu. La Finanţe, potenţiale nominalizări sunt Lucian Ovidiu Heiuş / Bogdan Huţucă / Robert Sighiartău. Numele lui Marcel Boloş, în prezent titular la Fonduri Europene, minister care va trece la USR PLUS, este vehiculat şi pentru Finanţe, dar şi pentru Ministerul Agriculturii.

La Interne - ar putea rămâne Marcel Vela, dar au fost vehiculate şi numele lui Rareş Bogdan şi Laurenţiu Leoreanu. Există şi informaţii potrivit cărora postul i-a fost propus şi actualului ministru al Transporturilor Lucian Bode, care va rămâne fără portofoliu, după ce ministerul a revenit USR PLUS în urma negocierilor. Surse din PNL afirmă însă că Bode ar fi refuzat iniţial postul, însă numele său revine ca posibil deţinător al portofoliului Afacerilor Interne, în aceeaşi situaţie aflându-se şi Rareş Bogdan care şi-a anunţat intenţia de a-şi păstra mandatul de europarlamentar.

În ceea ce priveşte ministerele USR PLUS, Vlad Voiculescu va fi la Sănătate, Cristian Ghinea - Fonduri europene, Claudiu Năsui - Economie (de antreprenoriat şi IMM), Stelian Ion - Justitie, Cătălin Drulă - Transporturi, Ciprian Teleman - Cercetare.

Cele trei ministere care revin UDMR vor avea următorii titulari -. Cseke Attila - Ministerul Dezvoltării, Tanczos Barna - Ministerul Mediului, Eduard Novak - Ministerul Tineretului şi Sportului.

Liderii PNL-USR PLUS-UDMR au semnat luni seară Acordul de guvernare 2020 -2024, care stabileşte principiile generale ale colaborării celor trei formaţiuni. Marţi, ar urma să fie prezentat programul de guvernare care are 300 de pagini şi care, potrivit lui Ludovic Orban, este 100% gata, dar mai sunt de făcut ”reglaje fine”.

Preşedintele Klaus Iohannis a convocat pentru marţi partidele parlamentare la consultări în vederea desemnării unui premier. Consultările vor începe la ora 15.00, cu delegaţia PSD

Şeful statului a avut prima rundă de consultări cu partidele şi formaţiunile parlamentare în 14 decembrie, dar la finalul zilei a anunţat că nu erau întrunite condiţiile pentru desemnarea unui premier.

