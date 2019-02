Surprize de Dragobete pentru cei din Sectorul 5 - FOTO

De Dragobete, cuplurile de indragostiti din Sectorul 5 care au decis sa petreaca aceasta sarbatoare a iubirii intr-un centru comercial situat in inima sectorului au avut parte de o surpriza placuta: sansa de a-si uni destinele, fie chiar si pentru 24 de ore. In mod simbolic, Primarul Daniel Florea a oficiat toate aceste casatorii, oferindu-le cuplurilor diplome de indragostiti si fotografii ce imortalizeaza aceasta zi, amintindu-le de momentul in care au rostit intaiul “DA”, cu speranta unei vieti traite impreuna. Trupa “Talisman” a intregit atmosfera de celebrare a dragostei, printr-un recital extraordinar, iar copiii talentati din Sectorul 5 au prezentat un program artistic dedicat primaverii.