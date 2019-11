SURSE Ana Birchall a fost exclusă din PSD

Fostul ministru al Justiției, Ana Birchall, a fost exclusă marți din partid, în ședința CEX PSD, au zis surse din conducerea PSD pentru STIRIPESURSE.RO. Birchall este deputat de Vaslui. La excludere au fost și voturi contra, zic sursele citate.

Președintele PSD Bihor Ioan Mang, a declarat, marți, că unii membri din organizație cer excluderea fostului ministru al Justiției Ana Birchall pentru că nu a respectat prioritățile guvernării PSD.

"Mi-au cerut mai mulți colegi să discutăm despre doamna Birchall. A făcut suficient de mult rău prin atitudinile pe care le-a avut faţă de deciziile partidului. (...) Dacă oameni din Bihor, din organizația mea, mi-au cerut pe WhatsApp să luăm atitudine, să o dăm afară, înseamnă că au ei motivele lor", a afirmat Ioan Mang, marți, înaintea CEx al PSD.

Mang a precizat că "toată lumea" își dorește păstrarea Secției de Investigație a Infracțiunilor din Justiție, în ciuda faptului că Ana Birchall a dorit desființarea acesteia.

"Toată lumea doreşte păstrarea Secţiei speciale. Nu numai PSD, şi UDMR, şi magistraţii. E un lucru firesc. Nu cred că există nimeni deasupra legilor", a explicat liderul PSD Bihor.

Ioan Mang este sigur că Ana Birchall a primit o listă de priorități, un "to do list" în acest sens din afara Guvernului Dăncilă: "Nu am dovezi dar sunt sigur".

Președintele Camerei Deputaților Marcel Ciolacu a anunțat că nu va vota nicio excludere din partid, la CEx al PSD de marți. La rândul său, Paul Stănescu, liderul PSD Olt, a afirmat că nici el nu va fi de acord cu vreo excludere.