SURSE Atmosferă de victorie la ședința PSD din Parlament: Ciolacu, Fifor și Teodorovici au garantat că pică moțiunea

În ședința parlamentarilor PSD cu Viorica Dăncilă, aflată în desfășurare la ora transmiterii acestei știri, s-a aplaudat în mai multe rânduri și Marcel Ciolacu, Mihai Fifor și Eugen Teodorovici au spus ca moțiunea de cenzura o sa pice pentru ca PSD nu este un partid de tradatori, ca programul de guvernare trebuie dus la capat si urmeaza proiecte legislative importante de promovat si ca opozitia nu are ce sa puna in loc daca pica Guvernul. Sunt peste 100 de parlamentari prezenti, care ii vor face 'galerie' premierului in plen, la dezbateri. Un ministru PSD a spus STIRIPESURSE.RO ca raportul de forte este 'foarte strans' si ca sunt 4-5 voturi sau absente vor face diferenta.