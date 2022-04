SURSE `Bat tobele` la PICCJ pentru ex-magistratul SIIJ Adina Florea - S-a infirmat clasarea din dosarul acesteia de abuz și continuă cercetările

Procurorul general al României, Gabriela Scutea, ar fi infirmat, recent, soluția de clasare dispusă la SIIJ, în dosarul în care ex-magistratul SIIJ Adina Florea, era vizată în cazul divulgării de informații nedestinate publicității, afirmă pentru STIRIPESURSE surse judiciare.

Concret, este vorba de dosarul în care Adina Florea, ex-procuror-șef adjunct Al SIIJ chiar al acestei unități de parchet, era acuzată de săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu pentru că ar fi cerut copia unui document clasificat care i-ar fi fost înmânat lui Darius Vâlcov, care ulterior l-a făcut public.

Astfel, afirmă sursele menționate, procurorul general al României, Gabriela Scutea, ar fi infirmat soluția de clasare stabilită în dosar chiar de SIIJ, locul în care era angajată Adina Florea, și a dispus reluarea cercetărilor.

O clasare nefirească

În 15 mai 2019, SIIJ a clasat cercetările în dosarul ajuns pe masa acestei instituții, raportat la legea de înfiițare a SIIJ, fiind o cauză cu magistrat.

Soluția de clasare a vizat sustragerea din sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța a unui document clasificat secret de stat (protocolul din 2016 încheiat între PICCJ și SRI), document care apoi ar fi fost divulgat opiniei publice de Darius Vâlcov.

Închiderea urmării penale a fost dispusă de procurorii de la SIIJ și față de un grefier de la Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, cel care a înmânat copia protocolului în cauză procurorului Adina Florea.

Referitor la grefierul în cauză instanța care a confirmat soluția SIIJ nota că „raportat la această situație de fapt, amintim că față de numita N. I., grefier în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, s-a dispus la data de 16.10.2018 de către PICCJ – S.U.P.C. soluția renunțării la urmărire penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de neglijență în păstrarea informațiilor, faptă prevăzută de art. 305 alin. (2) C. pen., constând în aceea că, în calitatea sa de prim-grefier în cadrul unității de parchet mai sus amintite, desemnată cu gestionarea documentelor clasificate, prin modul de manipulare a copiei protocolului încheiat în 08.12.2016 între PÎCCJ și SRI și transmis și înregistrat la PCA Constanta, respectiv deținerea lui în afara zonei de securitate și efectuarea unei copii de pe acesta, la solicitarea procurorului Adina Florea (procuror general adjunct al acestei unități de parchet ), prin aplicarea unui post it pe ștampila și numărul de înregistrare ale protocolului, în scopul neidentificării unității de parchet deținătoare a copiei nr. 72, a prilejuit altei persoane să-l dețină și ulterior să-l publice la data de 23.08.2018 pe Facebook”.

Soluția de renunțare la urmărirea penală a fost confirmată prin încheierea Judecătoriei Constanța din 12 decembrie 2018, care a arătat că reține existența elementelor constitutive ale infracțiunii, însă că fapta prezintă un grad de pericol social redus, prin raportare la împrejurările concrete de săvârșire a faptei și de scopul urmărit, în sensul că suspecta a efectuat o copie de pe un document clasificat la solicitarea unei alte persoane în raport cu care se afla în poziție de subordonare.

Turnată de subordonați

Este de amintit și faptul că în dosar ex-magistratul SIIJ Florea a fost indicată în declarațiile lor de doi grefieri din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța care au nominalizat că ea ar fi fost cea care a fotocopiat documentul clasificat, care a ajuns apoi la Darius Vâlcov.

Darius Vâlcov a fost și el cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de divulgarea secretului care periclitează securitatea naţional prin publicarea respectivului protocol, dar DIICOT a anunțat în februarie 2020 că a renunțat la urmărirea penală.

În august 2018, Parchetul general, Secția de urmărire penală și criminalistică (SUPC), a deschis un dosar pentru a depista cine i-a dat protocolul lui Vâlcov.

Parchetul general avea informaţii că protocolul a fost sustras din camera documentelor clasificate de la Parchetul Curţii de Apel Constanţa.

Adina Florea era adjunctul procurorul general al PCA Constanţa şi şefa structurii de securitate a acestui parchet, adică direct responsabilă cu documentele clasificate.

Procurorii SUPC au probat că o grefieră de la Parchetul de pe lângă Curtea de apel Constanţa a făcut o copie a protocolului secret.

La audieri, aceasta ar fi declarat că Adina Florea i-ar fi cerut să facă o copie xerox după protocolul SRI-Parchet din 2016, pe care i-a dat-o procuroarei.

În momentul în care Parchetul General a dispus renunțarea la urmărirea penală față de grefiera care i-ar fi dat protocolul Adinei Florea, a dispus și declinarea dosarului privindu-i pe Vâlcov și Adina Florea către DIICOT.

Motivul declinării a fost faptul că Darius Vâlcov şi Adina Florea ar fi comis o infracţiune de divulgare a informaţiilor secrete de stat (care presupune intenţie), nu neglijenţă în păstrarea informaţiilor secret de stat.

După octombrie 2018, odată cu operaţionalizarea SIIJ, toate dosarele cu magistraţi, inclusiv cel al Adinei Florea, au fost preluate de Secţia Specială.

Prin urmare, bucata de dosar privind-o pe Adina Florea a fost predat de DIICOT nou înființatei Secții de investigare a magistraților (SIIJ) tocmai pentru că, potrivit legilor Justiției PSD-ALDE, competența de a-i ancheta pe magistrați aparține acestei secții din cadrul Parchetului General.