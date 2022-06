Surse BBC: Boris Johnson a scăpat de demitere - Moțiunea de cenzură a căzut la vot

Reporterii BBC News anunță luni că surse apropiate prim-ministrului britanic Boris Johnson sunt convinse că moțiunea de cenzură împotriva acestuia a căzut la vot.

Potrivit BBC, ultimele declarații publice de susținere și opoziție pentru Boris Johnson în rândul parlamentarilor conservatori sunt următoarele:

- Încredere în Johnson pentru a rămâne premier: 155

- Fără încredere: 43

Alți parlamentari conservatori nu și-au declarat poziția cu privire la viitorul premierului.

Rezultatele oficiale vor fi anunțate la ora 23, ora României.

Deputaţii conservatori britanici au votat luni seara pentru a decide dacă vor sau nu destituirea premierului Boris Johnson din funcţie, a cărui poziţie a fost şubrezită de scandalul "partygate". Început la ora locală 18:00 (17:00 GMT), scrutinul, cu uşile şi prin vot secret, s-a derulat până la ora locală 20:00 (19:00 GMT).



Cel puţin 145 de deputaţi conservatori britanici îşi exprimaseră public susţinerea pentru premierul Boris Johnson înainte de începerea votării moţiunii de cenzură, conform unei numărări efectuate de Reuters.



Şeful guvernului, a cărui autoritate este contestată în urma scandalului public declanşat de "partygate", trebuie să primească cel puţin 180 de voturi din partea celor 359 de deputaţi conservatori pentru a se menţine în funcţie.

Sources close to PM confident he’s won vote (big question is by how much)



More now @BBCNews https://t.co/iwYrtqElPc