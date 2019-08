SURSE - Cutremur în PSD la Mamaia: 'Ponta și Dragnea s-au distrat în vie și la tenis cu Coldea și Kovesi, acolo a început declinul PSD'

Foștii lideri PSD Victor Ponta și Liviu Dragnea au fost ținta unui tir de atacuri în reuniunile social-democraților de la Mamaia, ei fiind acuzați că ar fi sacrificat partidul pentru interese personale, au relatat surse din PSD pentru STIRIPESURSE.RO. Cele mai vehemente opinii au fost la adresa lui Victor Ponta, anume ca ar urmari acum prin Pro Romania sa distruga PSD ca sa profite numai el, sa candideze la prezidentiale in 2024 avand in spate un partid mare. La intalnirile PSD-istilor s-a mai lansat acuzatia ca declinul partidului ar fi inceput de cand Ponta si apoi Dragnea, pentru interese personale, ar fi cultivat relatii cu serviciile secrete si institutiile de forta. 'In timp ce ei se distrau pe la vie sau partide de tenis cu Coldea si Kovesi, primari si parlamentari PSD erau hartuiti de ANI si DNA', zic sursele citate. Ponta si Dragnea au mai fost acuzati in discutiile dintre PSD-isti ca nu le-a pasat de partid, ci doar de cariera si viata lor.

