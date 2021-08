SURSE - Echipa Orban acuză tabăra Cîțu că umflă grosolan numărul susținătorilor premierului

Membri din echipa de susținători ai liderului PNL Ludovic Orban au declarat, vineri seară, pentru ȘTIRIPESURSE.RO, că informațiile lansate de tabăra lui Cîțu despre susținătorii premierului conține multe inexactități.

În timp ce echipa premierului susține că are 7 din 10 europarlamentari, sursele din tabăra lui Orban spun că maxim 5 din 10 europarlamentari PNL ar fi semnat moțiunea lui Cîțu. Potrivit surselor citate, Siegfried Mureșan, Vlad Nistor, Vasile Blaga, Dan Motreanu și Mircea Hava nu au semnat moțiunea premierului.

De asemenea, primarii PNL din Arad, Reșița, Mangalia și Deva nu au semnat nici ei moțiunea lui Cîțu, afirmă surse din echipa liderului PNL.

„Cîțu nu are 12 șefi de CJ, are 9. Parlamentarii sunt între 50 și 52 maxim. Președinți de filiale nu are mai mult de 30. Și miniștri nu au 9, au 7”, mai spun sursele citate pentru ȘTIRIPESURSE.RO.