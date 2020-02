SURSE - Începe bubuiala în Parlament: largă coaliție anti-PNL la audierile miniștrilor

Surse din conducerea PNL au declarat pentru STIRIPESURSE.RO că miniștrii s-au pregătit pentru tot ce-i mai rău la audieri. Potrivit surselor citate, miniștrii au fost avertizați că sunt șanse mari să primească avize negative. Sunt însă trei miniștri ar putea totuși să iasă basma curată.

„De mâine (azi, n.red) suntem singuri împotriva tuturor, pe toți i-am atins. Cu PSD nu avem ce să discutăm. Posibil Pro România să stea pe tușă, acolo sunt câțiva oameni raționali, posibil să lipsească de la unele audieri sau să se abțină, am avut discuții cu unii parlamentari, dar nu bag mâna în foc. USR de-abia așteaptă să arate că mai există, și sulfuroșii de la ALDE care încă îl mai ascultă pe Tăriceanu vor încerca să ne dea nouă lecții de moralitate după prăpădul la care au participat trei ani cu Dragnea”, au spus sursele citate.

O parte din temerile liberalilor sunt confirmate de alte partide. Surse parlamentare din PSD au declarat pentru STIRIPESURSE.RO că în afară de 2-3 miniștri, precum Nicolae Ciucă, Bogdan Aurescu sau Cătălin Predoiu, caracterizați ca fiind miniștri 'tehnici' , restul vor primi avize negative. În special Florin Cîțu, cu care de altfel încep audierile, Ion Ștefan, Victor Costache și Violeta Alexandru vor avea parte de cele mai multe surprize, spun PSD-iștii.

În debutul ședinței de guvern de săptămâna trecută, premierul Ludovic Orban le-a spus colegilor săi miniștri, despre audieri:

„Vreau să fiţi la înălţime, avem trei luni de mandat în care am reparat multe din stricăciunile provocate de guvernările habarniste şi rău intenţionate PSD timp de 3 ani de zile. Avem cu ce ne prezenta în faţa comisiilor, nu trebuie să vă pese de votul efectiv, că nu ne judecă parlamentarii născuţi din pixul lui Dragnea, pesedişti sau de alte culori. Acolo important e - audierile vor fi publice - să arătaţi foarte clar ce aţi găsit, ce prostii au făcut cei de dinaintea noastră, cum am reparat ce am putut repara şi, mai ales, care e viziunea noastră şi soluţiile pentru rezolvarea fiecărei probleme”, a zis Orban.