SURSE Klaus Iohannis va semna, astăzi, numirea Ecaterinei Andronescu la Ministerul Educației

Veste de ultimă oră. Conform unor informații pe surse, președintele Klaus Iohannis va semna, astăzi, numirea în funcția de ministru al Educației a senatoarei PSD Ecaterina Andronescu.

În cursul acestei săptămâni, Iohannis anunța că decizia sa va dura puțin mai mult.

"Eu am criticat guvernul ca să îi implusionez. Cealaltă propunere, dacă bine am reținut, doamna Andronescu va fi propusă pentru Învățământ. Vă spun că aici o să dureze un pic mai mult, s-ar putea chiar un pic mult mai mult. Dintr-un motiv simplu, eu am fost recent la un eveniment foarte frumos, la Politehnică. Poate vă amintiți „200 de ani de învățământ tehnic românesc”- un eveniment la care am participat cu plăcere, am văzut realizări senzaționale la Politehnică și mi-a părut bine că am mers acolo. Neîntrebată, mi-a spus, totuși, doamna Andronescu, că ea în niciun caz nu va merge la minister, că lucrurile nu merg bine și așa mai departe. Aflu acum cu surprindere că este propusă. Va dura un pic până mă lămuresc dacă este dorința domniei sale să meargă, sau numai dorința partidului, sau dacă se face o remaniere cu bucata" , explica Iohannis.

