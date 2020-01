SURSE Mihai Fifor vrea să dea lovitura în PSD

Senatorul PSD Mihai Fifor, fost ministru și secretar general al partidului, ia în calcul să-și depună candidatura pentru conducerea filialei județene din Arad, au relatat surse social-democrate pentru STIRIPESURSE.RO. Alegerile vor avea loc, cel mai probabil, pe 6 februarie. Fifor a mers în turneu prin județ pentru a lua pulsul organizațiilor locale, au mai declarat sursele citate.

La șefia organizației se află în prezent deputatul Dorel Căprar, urmărit penal de DNA într-un dosar de corupție în care a fost audiat ca martor și Mihai Fifor. Surse din PSD spun că Dorel Căprar se gândește să candideze pentru nou mandat, astfel că sunt șanse mari să fie un meci Fifor - Căprar pentru șefia organizației.

Întrebat despre situația lui Căprar, liderul interimar PSD Marcel Ciolacu a spus că filiala trebuie să decidă dacă îl mai dorește sau nu în funcție. „Eu nu sunt Ivan cel Groaznic”, a punctat el.

„Am toleranță zero la corupție, dar am toleranță zero și în ceea ce privește drepturile omului. Supremația legii și independența judecătorilor trebuie să fie clară. Eu nu sunt Ivan cel Groaznic. Nu am nici apucăturile. Să lăsăm democrația partidului să funcționeze. Nu să apară Ivan cel Groaznic. E posibil să vorbim despre o achitare și la domnul Căprar”, a zis Ciolacu.

