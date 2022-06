SURSE Performanță `ratată` în cazul Gasparovici - Fugara din Trofeul Calității `depistată` la o zi după prescrierea executării pedepsei

Surse judiciare afirmă în exclusivitate pentru STIRIPESURSE că fostul inspector general de stat adjunct la Inspectoratul de Stat în Construcții, Diana Gasparovici, condamnată definitiv în 2012 alături de ex-premierul Adrian Năstase s-ar fi predat în Suedia, unde de altfel a stat foarte bine ascunsă în toți anii de după verdictul definitiv al ICCJ.

Mai precis, reliefează sursele arătate, deși Biroul Urmăriri din Direcția Generală de Poliție a municipiului București nu menționează nimic despre o predare, ci accentuează o „vastă„ cooperare și activitate polițienească, în cazul condamnării Dianei Gasparovici ar fi intervenit la data la care „a fost găsită„ în Suedia prescripția executării pedepsei.

Mai precis, pe înțelesul tuturor, așa cum orice faptă are un termen de prescripție, termen în interiorul căruia fapta trebuie depistată, cercetată, iar autorul ei tras la răspundere penală și condamnat definitiv, așa orice condamnare penală definitivă are la rândul său un termen de prescripție în interiorul căruia această condamnare definitivă trebuie efectuată/îndeplinită.

Articolul 162, privind termenele de prescripție a executării pedepsei, litera b, din Codul Penal actual, reglementează acest termen aplicabil în cazul Dianei Gasparovici: „5 ani, plus durata pedepsei ce urmează a fi executată, dar nu mai mult de 15 ani, în cazul celorlalte pedepse cu închisoarea”.

Astfel, în cazul Dianei Gasparovici pedeapsa definitivă a fost de cinci ani de închisoare cu executare. Termenul de prescripție este în cazul ei pedeapsa finală plus încă cinci ani. Concret, cinci ani condamnarea plus cinci ani termenul, 10 ani, termen de prescripțe.,

Astfel, Diana Gasparovici a fost condamnată definitiv de ICCJ în mega-dosarul de corupție „Trofeul Calității” în 20 iunie 2012.

Termenul de prescripție al executării pedepsei de cinci ani de închsioare cu executare fiind de 10 ani s-a împlinit conform calendarului în 20 iunie 2022.

Biroul Urmăriri din Direcția Generală de Poliție a municipiului București anunțat evenimentul „de depistare” a Dianei Gasparovici în localitatea Forslov, Suedia în data de 22 iunie 2022 iar în anunțul oficial către presă și publicul larg se menționează că data „depistării” a fost în 21 iunie 2022.

Este limpede de observat, atenționează sursele invocate, faptul că este foarte probabil să nu fi existat nicio „depistare” și pur și simplu o predare benevolentă a persoanei urmărită european și internațional încă de la dispariția ei din anul 2012.

in„acțiunea” poliției...

„La data de 21 iunie 2022, în urma activităților investigative și de cooperare polițienească internațională, efectuate de polițiști ai Serviciului de Investigații Criminale – Biroul Urmăriri - Direcția Generală de Poliție a municipiului București, prin intermediul Centrului de Cooperare Polițienească - Biroul SIRENE, au depistat, cu sprijinul autorităților din Suedia, în localitatea Forslov, o femeie, în vârstă de 67 de ani, urmărită național și internațional.

Femeia se sustrăgea de la executarea unei pedepse cu închisoarea de 5 ani, pentru infracțiunea de complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice, în formă calificată, condamnarea fiind dispusă de Înalta Curte de Casație și Justiție, în anul 2012", anunțau polițiștii în 22 iunie.

Astfel, din anul 2012 și până în prezent fugara Diana Gasparovici a fost în libertate în ciuda „eforturilor” autorităților naâționale și interanționale de a o găsi prin prisma mandatelor european și internațional de urmărire emise de instanța de executare, Tribunalul București, după rămânerea definitivă a deciziei din „Trofeul Calității”.

Ea s-a sustras în cei zece ani de la executarea unei pedepse cu închisoarea de 5 ani pentru infracțiunea de complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice, în formă calificată.

DNA - un „Trofeu al Calității”...

Procurorii DNA anunțau în mod oficial în ianuarie 2009 trimiterea în judecată a următorilor inculpaţi:

- ADRIAN NĂSTASE, fost preşedinte al Partidului Social Democrat, în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea prevăzută de art. 13 din Legea nr. 78/2000 - folosirea influenţei sau autorităţii funcţiei de preşedinte al unui partid, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, în formă continuată

- IRINA PAULA JIANU, fost inspector general de stat în cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii, în sarcina căreia s-au reţinut infracţiunile de abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată şi continuată; spălare de bani în formă continuată; fals în înscrisuri sub semnătură privată, sub forma participaţiei improprii şi în formă continuată; fals intelectual la Legea contabilităţii, săvârşite sub forma participaţiei improprii şi în formă continuată; folosirea creditului societăţii într-un scop contrar intereselor societăţii sub forma participaţiei improprii şi în formă continuată;

- GASPAROVICI DIANA, fost inspector general de stat adjunct în cadrul ISC, în sarcina căreia s-a reţinut infracţiunea de complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată şi continuată

- VASILE MIHAIL CRISTIAN, director general al SC EUROGRAFICA SRL, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de complicitate abuz în serviciu contra intereselor publice, în formă continuată şi calificată; spălare de bani în formă continuată; fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată,

- POPOVICI BOGDAN în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de spălare de bani în formă continuată; complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice, în formă continuată şi calificată; fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată

- POPOVICI MARINA IOANA în sarcina căreia s-au reţinut infracţiunile de spălare de bani în formă continuată; complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice, în formă continuată şi calificată; fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată

Paravan pentru colectare de „taxe„

În rechizitoriul transmis atunci magistraților ICCJ anchetatorii anticorupție notau că în cursul anului electoral 2004, Inspectoratul de Stat în Construcţii (ISC), sub conducerea inculpatei JIANU Irina Paula, a iniţiat organizarea unui simpozion intitulat „Trofeul calităţii în construcţii”.

În realitate, simpozionul reprezenta un cadru în care, prin instituirea unor taxe de participare, se masca strângerea unor sume de bani pentru campania electorală prezidenţială a inculpatului Adrian Năstase.

Evenimentul a fost organizat ca urmare a exercitării de către inculpat a influenţei si autorităţii decurgând din funcţia de preşedinte al Partidului Social Democrat (PSD) asupra inculpatei JIANU IRINA PAULA (persoană ce a fost numită în funcţia de inspector general în cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii urmare a legăturilor apropiate cu persoane marcante din cadrul PSD), asupra inculpatului Popovici Bogdan (fost membru al CFSN şi apropiat al familiei Năstase), asupra inculpatei Popovici Marina Ioana (persoană care, împreună cu Popovici Bogdan controla un grup important de firme), asupra inculpatului Vasile Mihail Cristian, administrator al SC EUROGRAFICA SRL (societate care beneficiase de contracte importante cu PSD pentru tipărirea unor materiale electorale şi care avea legături cu persoane importante din cadrul PSD) precum şi asupra altor persoane.

Persoanele respective erau fie membri PSD cu funcţii importante în cadrul unor instituţii publice (Agenţia Naţională pentru Protecţia Consumatorului, Regia Naţională a Pădurilor ROMSILVA, Agenţia Naţională Sanitar Veterinară, Compania Naţională a Lignitului, Complexul Energetic Turceni, Societatea Naţională de Îmbunătăţiri Funciare), fie lideri de partid locali, primari şi preşedinţi de consilii judeţene.

Aceştia au impus achitarea unor importante sume de bani sub formă de taxe de participare pentru un simpozion irelevant pentru activitatea instituţiilor respective. Asupra unui alt grup de participanţi – reprezentanţi de societăţi comerciale în construcţii - s-a exercitat constrângere morală prin aceea că inspectorii de specialitate care le avizau lucrările le transmiteau invitaţiile de participare le solicitau apoi copia ordinului de plată.

„Tarifare„...

Taxele de participare au fost de 5 milioane ROL pentru persoane fizice şi 15 milioane ROL pentru persoane juridice.

Banii strânşi din taxe, în valoare de 67.463.972.430 ROL ar fi trebuit, potrivit legii, să se constituie venituri la bugetul ISC care era instituţie publica. Însă, inculpata JIANU Irina Paula, cu sprijinul inculpatei Gasparovici Diana, încălcând prevederile legale, au dispus ca aceste taxe să fie încasate direct de patru societăţi comerciale controlate de inculpaţii Popovici Bogdan şi Popovici Marina Ioana ( SC MEDIAGLOBE INVEST SRL, SC URBAN CONSULT SRL, SC AXA MANAGEMENT SRL, SC CONTUR MEDIA SRL). I.S.C. nu a urmărit modul de utilizare a sumelor încasate din taxele de participare şi nu a întocmit „Decontul de cheltuieli” astfel că nici o cheltuială efectuată pentru Trofeul Calităţii nu a fost decontată în mod legal.

Societăţile implicate în organizarea evenimentului au colectat taxele de participare şi au subcontractat executarea serviciilor de organizare a simpozionului. Pentru acoperirea diferenţei dintre suma încasată de la participanţi şi cheltuielile efectiv realizate, cele patru societăţi mai sus menţionate au încheiat contracte cu o altă societate, S.C. AROND S.R.L, controlată tot de inculpaţii POPOVICI BOGDAN şi POPOVICI MARINA IOANA S.C. având ca obiect în principal servicii de „concepţie” şi „organizare”. Respectivele contacte erau menite să justifice 92% din totalul cheltuielilor pentru o serie de servicii care în realitate nu au fost efectuate.

Ulterior, pentru a se disimula provenienţa banilor, prin operaţiuni de spălare de bani (cesiune de acţiuni, majorare de capital, contracte false de vânzări de terenuri şi prestări servicii) desfăşurate prin intermediul societăţilor SC MEDIA ON SA, SC FORUM INVEST SA, Fundaţia Invest, toate controlate de soţii Popovici, suma de 53.256.338.838 ROL a fost transferată din conturile firmei AROND SRL în cele ale SC Eurografica SRL.

Din această sumă, inculpatul Vasile Mihail Cristian a plătit 33.841.734.455 ROL, reprezentând contravaloarea materialelor de propagandă electorală (caiete, fulare, tricouri, calendare, pliante, brichete personalizate cu numele şi imaginea inculpatului Adrian Năstase ).

Disimularea sumelor de bani

Pentru a disimula destinaţia ilicită a banilor proveniţi din organizarea simpozionului „Trofeul calităţii în construcţii” şi pentru a ascunde infracţiunea prevăzută de art. 13 din Legea 78/2000 reţinută în sarcina inculpatului Adrian Năstase, inculpatul Vasile Mihail Cristian a întocmit, atât personal cât şi prin interpuşi, documente comerciale şi financiar-contabile false. Sub aparenţa unor cheltuieli efectuate cu activităţi de publicitate pentru SC. Eurografica S.R.L., prin falsificarea înscrisurilor sus-menţionate, inculpatul Vasile Mihail Cristian a achiziţionat, livrat şi plătit contravaloarea materialelor de propagandă electorală pentru inculpatul Adrian Năstase.

În acelaşi mod, inculpatul Adrian Năstase a obţinut foloase necuvenite şi de la S.C. VERTCON S.A Bacău (societate controlată de inculpata Irina Paula Jianu) în cuantum de 382.172.020 ROL, reprezentând contravaloarea unor materiale de propagandă electorală şi alte cheltuieli efectuate în acelaşi scop.

Măsuri asiguratorii:

- s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra sumei de 118.650 USD aparţinând inculpatului ADRIAN NĂSTASE in vederea confiscării speciale cu referire la foloasele necuvenite primite de acesta.

- s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor JIANU IRINA PAULA, GASPAROVICI DIAN, POPOVICI BOGDAN, POPOVICI MARINA IOANA, MIHAIL CRISTIAN VASILE până la concurenţa sumei de 64.813.844.913 ROL.

- a fost indisponibilizat imobilul proprietatea inculpatului VASILE MIHAIL CRISTIAN situat în Bucureşti

- a fost indisponibilizat imobilul proprietatea învinuiţilor POPOVICI BOGDAN şi POPOVICI MARINA IOANA, situat în Bucureşti

- a fost indisponibilizat imobilul proprietatea inculpatei GASPAROVICI DIANA, situat în Brăila

- a fost indisponibilizat imobilul proprietatea inculpatei JIANU IRINA PAULA, situat în Bacău

Potrivit rechizitoriului, prejudiciul total cauzat ISC prin faptele inculpaţilor este de 69.611.552.132 ROL, constituit din neîncasarea taxelor de la participanţi (61.549.713.021 ROL) şi din cheltuieli nelegale efectuate de ISC din fonduri proprii (8.061.839.111 ROL).