Surse: PNTCD a fost primit intr-o miscare politica europeana ce promoveaza respectarea suveranitatii nationale a statelor membre UE

Partidul National Taranesc Crestin Democrat (PNTCD) a fost acceptat recent intr-o miscare politica europeana ce are ca scop, printre altele, respectarea suveranitatii statelor membre ale UE, reformarea UE pentru a reduce birocratia si a da mai multa putere de decizie statelor membre, respectarea demnitatii umane si promovarea valorilor crestin-democrate, am aflat din multiple surse politice.

Din aceleasi surse politice am aflat ca PNTCD are discutii inaintate, in vederea colaborarii, cu organizatii conservatoare din SUA care l-au sprijinit pe Donald Trump.

Pana la aceasta ora Aurelian Pavelescu, presedintele PNTCD, nu a raspuns solicitarii stiripesurse de a confirma sau infirma aceste informatii aflate pe surse.