Surse poloneze: Rachetele rusești căzute în Polonia ar fi fost doborâte de apărarea ucraineană

Mariusz Gierszewski, reporterul postului polonez ZET Radio, care a scris inițial că rachete rusești rătăcite au lovit Polonia, a postat pe Twitter o actualizare potrivit căreia rămășițele unei rachete doborâte au lovit probabil estul Poloniei.

Gierszewski a scris pe Twitter: „Sursele mele din cadrul serviciilor spun că ceea ce a lovit Przewowo este cel mai probabil rămășițele unei rachete doborâte de către Forțele Armate ale Ucrainei.”

Și unele canale de Telegram rusești susțin că în Polonia ar fi căzut de fapt rachete deja lovite de sistemul antiaerian al Ucrainei.

CONTEXT

Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, a decis convocarea unei reuniuni de urgenţă a Consiliului pentru Securitate Naţională, în contextul intensificării bombardamentelor ruse în Ucraina, în timp ce un oficial american a afirmat că două persoane ar fi fost ucise pe teritoriul Poloniei.

"Premierul Morawiecki a convocat urgent Consiliul ministerial pentru Securitate Naţională şi Afaceri în domeniul Apărării", a declarat marţi seară Piotr Mueller, purtătorul de cuvânt al Guvernului de la Varşovia.

Surse poloneze au raportat, marţi, o explozie în localitatea Przewodów, situată în apropierea frontierei cu Ucraina. Conform surselor citate, două persoane au murit în explozie. Poliţia poloneză a confirmat incidentul, precizând că anchetează circumstanţele producerii deflagraţiei împreună cu autorităţile militare.

Un oficial de rang înalt din cadrul serviciilor secrete americane a declarat sub protecţia anonimatului, pentru agenţia The Associated Press, că explozia este rezultatul căderii în mod accidental a unei rachete ruse pe teritoriul Poloniei. Informaţiile nu au fost confirmate de autorităţile guvernamentale din Polonia, care este stat membru NATO.

Rusia a efectuat bombardamente masive marţi în Ucraina, inclusiv în zone situate în apropierea frontierei cu Polonia.

