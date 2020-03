SURSE - PSD își trimite un europarlamentar la alegerile locale

După ce primarul municipiului Iași, Mihai Chirica (ex-PSD), a anunțat că va candida din partea liberalilor pentru un nou mandat la alegerile locale, social-democrații ieșeni au stabilit informal că europarlamentarul Tudor Ciuhodaru o să fie candidatul PSD la primăria municipiului, au declarat surse social-democrate pentru STIRIPESURSE.RO.

Medic de profesie, fost deputat PSD si PPDD si actual europarlamentar social-democrat, Tudor Ciuhodaru a declarat pentru STIRIPESURSE.RO ca momentan are alte prioritati dar nicio clipa nu a spus ca nu va candida. „Cand o sa fie ceva oficial o sa va anuntam. Acum, in secunda asta, am alte prioritati. E cod roșu de coronavirus. Rezolvarea urgentei medicale e prioritatea mea de doua luni de zile. Nici nu stim cand si daca vom avea alegeri. Putem vorbi despre alte lucruri doar dupa ce viata fiecarui roman va fi protejata”, a declarat Ciuhodaru.