SURSE Ședința 'revoluționarilor' PSD: Hai să nu mai greșim ca la puciurile cu Dragnea / LISTA DECIZIILOR

Marea majoritate a liderilor judeteni PSD a participat vineri la o discutie informala in biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, dupa ce a trecut motiunea de cenzura pentru demiterea Guvernului. S-au pus pe masa numeroase variante de lucru, de la decizii 'soft' privind pozitionari publice, pana la schimbari 'radicale' la varful PSD si excldueri. Exista o sustinere puternica pentru o noua conducere interimara la PSD si ramane de vazut cum vor evolua lucrurile in CEX-ul din aceasta seara de la Vila Lac, unde Dancila ii chemase pe liderii PSD la o cina cu dezbateri, insa atmosfera in partid este fierbinte si pot aparea decizii majore.

„Hai sa nu mai gresim ca la puciurile cu Dragnea”, au zis greii PSD care au initiat discutiile din biroul lui Ciolacu, zic surse din partid pentru STIRIPESURSE.RO. Varfurile de lance in 'revolutia' din PSD sunt Marcel Ciolacu, Paul Stanescu, Claudiu Manda. Cei trei au decis sa faca o mare adunare ca sa nu apara 'bisericute' cu care sa negocieze echipa Vioricai Dancila. Mai multi lideri judeteni au zis ca si Dragnea si Dancila i-ar fi pacalit in multe privinte, dar e si vina liderilor judeteni PSD. `Am fost lasi si comozi si fara viziune', si-au facut unii lideri PSD autocritica.

O parte din sefii judeteni PSD au dat de inteles ca Iohannis `a folosit-o si a aruncat-o' pe Viorica Dancila. `Nimeni nu vrea sa face implozie partidul, să nu se rupă în 2-3 aripi', au mai zis sursele citate. Unii lideri PSD 'au facut spume si clabuci' impotriva lui Mihai Fifor si Eugen Teodorovici, mai zis surse participante la discutii.

O parte din liderii prezenti au sustinut o cale de mijloc, in frunte cu Gabriela Firea.

LISTA DECIZIILOR:

1. Sustinere pentru Viorica Dancila la prezidentiale. Ramane de vazut daca se va forta demisia ei de la varful PSD.

2. Excluderea din PSD a parlamentarilor care au votat pentru motiunea de cenzura

3. Fara alianta cu Pro Romania

4. Intrarea PSD in opozitie

5. 'Consoliderea' echipei de campanie