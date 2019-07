SURSE - România a picat la Bruxelles în tabăra câștigătoare și a negociat o lovitură de proporții

Surse diplomatice romanesti apropiate negocierilor de la Bruxelles pentru noii lideri ai institutiilor europene au spus STIRIPESURSE.RO ca Romania a fost de la inceput in tabara pro Ursula von der Leyen (ministrul german al apararii), propusă oficial pentru postul de preşedinte al Comisiei Europene, și că oficialii romani au negociat deblocarea intrarii in Schengen în schimbul votului Bucurestiului pentru candidatul neamt.

Romania a negociat pentru pasi concreti in perioada imediat urmatoare in sensul intrarii in Schengen. „Romania e in tabara castigatoare si sunt sanse sa se avanseze cu Schengen”, au mai zis sursele diplomatice.

Inaintea ultimei runde de negocieri, Klaus Iohannis si liderii PPE au participat la o sedinta unde apar relaxati in ciuda atmosferei pe alocuri irespirabila din punct de vedere politic din ultimele trei zile datorata blocajului in discutii.

