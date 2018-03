SURSE - Se pregătește EXECUȚIA lui Daniel Zamfir din PNL. Reacția senatorului liberal

Senatorul PNL, Daniel Zamfir, este într-un conflict deschis cu Ludovic Orban, dar și cu o parte a partidului, oameni care îl susțin pe liderul PNL.

Surse din PNL ne-au precizat că în ședința Biroului Executiv al PNL, de astăzi, am putea asista la propunerea de sancționare a lui Daniel Zamfir. Cel mai probabil, sancțiunea propusă de BEX-ul PNL va fi propunerea de excludere din partid, o propunere care apoi trebuie validată în Consiliul Național al PNL.

Contactat de STIRIPESURSE.RO, Daniel Zamfir admite că a auzit aceste zvonuri care circulă prin interiorul partidului. El ne-a precizat că și dacă va fi exclus nu va pleca din PNL, decât după o decizie a Consiliului Național.

”Eu nu am fost chemat să dau explicații. Dacă unii consideră că am deviat de la linia partidului, eu consider că am promovat legi împotriva abuzurilor. Aștept să fiu chemat și voi da explicații și voi explica că lupta mea este împotriva abuzurilor din partea instituțiilor financiare, nu împotriva PNL. Dacă Ludovic Orban închide ochii la abuzuri este treaba dumnealui, dar eu aștept să văd dacă și Consiliul Național al PNL va închide ochii la abuzuri. Dacă și acest for va face acest lucru, atunci voi pleca eu singur din PNL, pentru că înseamnă că eu nu mă mai regăsesc în acest partid”, a declarat Daniel Zamfir, pentru STIRIPESURSE.RO.

Săptămâna trecută, în presă, apăruse informația conform căreia Daniel Zamfir s-ar fi înțeles cu cei de la ALDE și ar urma să plece din PNL. Zamfir a negat aceste zvonuri, însă a ținut să precizeze că viața politică este lungă și plină de răsturnări de situație.