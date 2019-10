Turbulențe politice la orizont: evoluții post-moțiune

Indiferent dacă trece sau nu trece moțiunea de cenzură, complicațiile pe scena politică vor continua.

Dacă moțiunea de cenzură nu trece, urmează un nou test major pentru Guvern: premierul Viorica Dancila trebuie sa vina pentru un vot in Parlament cu noua echipa de ministri, pentru ca la 7-8 ministere e nevoie de instalarea unor titulari. Pentru o majoritate de 50+1 din numarul parlamentarilor la validarea remanierii in Parlament, presiunea formarii majoritatii se muta in barca PSD si intreaga arena politica va intra in negocieri fierbinti. Dar partidul de guvernamant va merge pe o majoritate simpla de 50% plus 1 din numarul parlamentarilor prezenti la sedinta. Și așa apar complicații: opoziția va ataca la CCR decizia Parlamentului și se intră într-o zonă juridică gri unde se poate întâmpla orice. Dacă premierul va propune miniștri respinși deja de Iohannis, șeful statului va putea invoca faptul că PSD trebuie sa vina cu alte propuneri. O noua problema juridica fara precedent. De asemenea, daca pica motiunea de cenzura, dar pica si remanierea, iar se ajunge intr-un punct mort.

Daca motiunea de cenzura trece, trebuie format un nou Guvern. Misiunea ii revine lui Klaus Iohannis care, in urma consultarii cu partidele, trebuie sa avanseze unui nume de premier care sa poata sa formeze o majoritate in Parlament. Problema este ca sunt 5 partide cu agende diferite si formarea unui Guvern s-ar suprapune cu campania pentru alegerile prezidentiale, unde fiecare are interesul sa isi duca propriul candidat cat mai sus la vot. Mai este varianta sa fie lasat actualul Guvern interimar, cu atributii limitate, pana dupa alegeri, urmand ca viitorul presedinte sa caute o majoritate in Parlament. In orice varianta, scena politica e faramitata: USR nu vrea guvern cu nimeni, la fel si UDMR, ALDE nu vrea cu USR, Pro Romania nu vrea cu PNL si USR. In afara de PNL si PMP, nimeni nu ar intra la guvernare, or cele doua partide abia au in jur de 150 de voturi in Parlament, lucru care le duce in situatia de a forma un eventual cabinet minoritar vulnerabil si dependent chiar si in fata PSD.

„Acest guvern eșuat, în derută, trebuie să plece acasă, iar voi sunteți cei în jurul cărora se va construi un guvern care asigură o tranziție ordonată, serioasă, până la alegerile parlamentare”, le-a spus Klaus Iohannis liberalilor. Variantele de Guvern sunt fie un cabinet monocolor PNL, fie un guvern minoritar PNL + alt/alte partide, fie un cabinet multicolor condus de un tehnocrat si cu ministri din mai multe partide.