SURSE - Viorica Dăncilă, liderilor PSD: Riscăm excluderea la nivel european. De acum încolo, orice greșeală se plătește!

Premierul Viorica Dăncilă le-a spus marți liderilor PSD, în prima parte a zilei, în primele discuții interne oficiale după preluarea șefiei interimare a partidului, că discuțiile despre justiție trebuie să înceteze, altfel există riscul excluderii PSD din grupul socialist european și că „de acum încolo, orice greșeală se plătește”, au spus surse din partid pentru ȘTIRIPESURSE.RO.

„Acum trebuie sa schimbam lucrurile. Ar fi pacat sa fim exclusi la nivel european. Trebuie sa avem destui prieteni chiar si in alte grupuri politice, trebuie sa consolidam aceste relatii”, le-a spus Dăncilă liderilor PSD, în contextul unor discuții despre tema justiției, spun sursele citate.

„Va rog sa nu mai iesiti cu justitia! Vom incerca sa venim cu lucruri pozitive. Am vazut ca oamenii vor investitii in infrastructura”, le-a mai transmis premierul colegilor din partid.

„Au fost situatii in care am dat o ordonanta de urgena si am gresit. Si a trebuit sa dam inapoi pentru ca nu am pus o in dezbatere, pentru ca nu am discutat-o cu partenerii sociali si pentru că UE ne-a trimis avertismente”, a mai spus Dăncilă.

„De acum incolo, orice greseala se plateste”, i-a atentionat premierul pe social-democrați în discuțiile interne.

