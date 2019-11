Suspectul în cazul tâlhăriilor din Alexandria a fost eliberat condiționat

Principalul suspect în cazul celor două tâlhării din 14 noiembrie produse în Alexandria, în urma cărora două femei au ajuns la spital, lovite, a fost eliberat condiționat din închisoare în luna mai, potrivit Mediafax.

Polițiștii teleormăneni au dus vineri la audieri, în urma unor percheziții domiciliare la „clanul Marmurienilor”, un bărbat bănuit de cele două tâlhării violente.

El este membrul unui clan de romi din oraș și a fost eliberat condiționat din închisoare în luna mai a acestui an. Bărbatul este cunoscut pentru repetatele tâlhării comise pe raza orașului, dar el are la activ și o tentativă de viol.

În urma perchezițiilor coordonate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Alexandria, bărbatul a fost dus la audieri, în calitate de principal suspect în dosarul infracțiunilor cu violență petrecute în Alexandria, în seara zilei de 14 noiembrie. Din locuința suspectului, cunoscut sub porecla de „Laie”, au fost ridicate mai multe bunuri.

Procurorii spun că speța a fost dificilă, pentru că în niciuna dintre cele două tâlhării nu există martori.

„Organele de poliție din cadrul Poliției Municipiului Alexandria, împreună cu procurorul de caz au început o investigație dificilă, rezultând că numitul S.F., persoană de 23 de ani, condamnat anterior la pedepse cu închisoarea pentru săvârșirea unor infracțiuni cu violență și liberat condiționat din penitenciar în cursul lunii mai 2019 este principalul suspect al săvârșirii infracțiunilor", se arată într-un comunicat transmis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Alexandria.

În 14 noiembrie, Poliţia Alexandria a fost sesizată prin apeluri la numărul de urgenţă 112 cu privire la faptul că în oraş au fost comise două infracţiuni de tâlhărie. O femeie de 37 de ani a fost lovită în scara unui bloc, iar agresorul i-ar fi luat un portmoneu şi o sacoşă, iar o altă femeie, de 62 de ani, a fost tâlhărită de geantă pe o stradă.

Ambele victime au ajuns la spital.

Femeia de 62 de ani, inspector şcolar de limbi moderne la ISJ Teleorman, a povestit că mergea spre casă de la serviciu când a fost atacată. Femeia a spus că vorbea la telefon, ploua, iar când și-a pus telefonul în buzunar a fost lovită în cap, din spate.

„Din momentul acela, am doar flash-uri. Îmi amintesc, de pildă, un bărbat care suna la Ambulanţă şi încerca să mă ridice. M-a lovit, cum vă spun, în cap, am un hematom de dimensiuni mari, am căzut cu faţa pe trotuar şi am nasul spart şi ochii vineţi. La fel şi un cucui mare în frunte”, spunea femeia.