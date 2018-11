SUSPICIUNI de antepronunțare în cazul lui Augustin Lazăr: 'Nu cred că la nivelul CSM există deja o echipă restrânsă care elaborează un draft negativ'

Eu nu cred ceea ce se aude intr-un mediu calificat, ca la nivelul CSM exista deja o echipa restransa de membri tineri care elaboreaza un draft de aviz negativ. Chiar nu cred si sigur dvs cunoasteti adevarul mai bine decat mine.

Ministrul Justiției a criticat decizia CSM de amânare a audierii de pe 13 pe 19 noiembrie si informațiile furnizate în spațiul public, potrivit cărora el ar fi cerut amânarea. Tudorel Toader a precizat că Augustin Lazăr a cerut amânarea audierii în Consiliu, data inițială fiind stabilită pentru 20 noiembrie. Ministrul Justitiei a cerut ca dezbaterile să aibă loc mai devreme, iar CSM a devansat discutiile privind avizul in cazul revocării pentru 19 noiembrie,

"Ati amanat la dansul cu 7 zile, ati scurtat la mine cu o zi. Nu am interesul sa trag de timp, un interes de care nu as fi sigur in cazul procurorului general, care, mai mult decat cererea formulata la dvs, s-a adresata instantei de contencios din Alba. Maine e termen, coincidenta sau nu, chiar maine când urma sa aiba loc dezbaterea de aici", a spus Tudorel Toader la CSM.

In replică, președintele Secției pentru Procurori, Codruț Olaru, a spus: "Nu vreau sa planeze asupra Sectriei nicun fel de dubiu. Mi se pare firescs sa fi incercat sa stabilim termenul de comun acord. Poate e gresit ca am apelat la curtoazia institutionala. Domnul procuror general si-a exprimat imposibilitate, dvs ati invocat la fel, in cursul saptamanii trecute CSM, la Alba Iulia, a desfasurat o manifestare pentru Centenar. Chestiunile de timing au fost facute cu buna-credinta".

Secția pentru Procurori a CSM urmează, după dezbaterile de luni, să dea un aviz privind revocarea procurorului general.