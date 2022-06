Sute de cadavre sub ruinele de la Mariupol - Ucrainenii acuză forțele ruse că au renunțat să caute cadavre și demolează pur și simplu clădirile

Sute de cadavre au fost găsite sub dărâmăturile clădirilor distruse din Mariupol, potrivit unui consilier al primarului oraşului, relatează BBC, potrivit news.ro.

Petro Andriuşcenko, consilierul primarului Mariupololui, a vorbit pe Telegram despre o ”caravană nesfârşită a morţii” în oraşul portuar ocupat, unde între 50 şi 100 de cadavre descoperite în fiecare bloc de apartamente sunt preluate de sub dărâmături şi transportate la morgi sau - în funcţie de starea în care se află cadavrele - la groapa de gunoi.

În postare, oficialul ucrainean a spus că a proximativ două cincimi din clădiri au fost percheziţionate de forţele de ocupaţie până în prezent.

Luna trecută, liderul autoproclamatei Republici Populare Doneţk a declarat că 60% din clădirile din Mariupol au fost distruse, dintre care 20% nu au putut fi reconstruite.

Însă, într-o postare ulterioară din această dimineaţă, Andriuşcenko susţine că percheziţiile din cartierul de pe malul stâng au încetat.

”Ocupanţii au trecut în cele din urmă la practica de a demola case şi au refuzat să caute cadavrele celor ucişi sub dărâmături”, a adăugat el.

Oficialul subliniază că nu se va şti niciodată numărul exact al locuitorilor din Mariupol care au murit şi se află încă sub dărâmături. Ei vor fi îngropaţi alături de gunoaie.

”Fără cuvinte. Doar furie”, conchide Andriuşcenko.

And we have news that runazis are planning to just bury wreckage of ruined Mariupol buildings together with human remains in the dumping ground. https://t.co/Xs0wSItmEX