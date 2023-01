Lisa Marie Presley, ceremonie funerară la Graceland: sute de persoane au participat la eveniment - Video

Sute de persoane în doliu s-au adunat duminică la Graceland, pe o vreme rece şi închisă, pentru a-i aduce un ultim omagiu cântăreţei Lisa Marie Presley, fiica lui Elvis Presley, care a murit la 12 ianuarie, la vârsta de 54 de ani, relatează The Guardian, citat de news.ro.

În dimineaţa acelei zile, ea a fost transportată de urgenţă la un spital din zona Los Angeles, după ce a suferit un stop cardiac în locuinţa sa, dar medicii nu au mai putut face nimic.

Lisa a fost singurul copil al uneia dintre cele mai mari vedete din muzica americană şi avea 9 ani când Elvis Presley a murit de insuficienţă cardiacă la vârsta de 42 de ani, în 1977, la Graceland. Proprietatea Graceland este în prezent o populară atracţie turistică.

Lisa Marie Presley a fost înhumată duminică pe proprietatea din Memphis (Tennessee) pe care a moştenit-o de la tatăl ei, legenda rock Elvis Presley.

Mormântul Lisei este chiar lângă cel al fiului ei, Benjamin Keough, care a murit în 2020 la vârsta de 27 de ani, o moarte declarată drept sinucidere. Într-un eseu recent, Lisa Marie mărturisea că este "distrusă" de moartea fiului ei.

Slujba a început cu melodia Amazing Grace cântată de Jason Clark & The Tennessee Mass Choir. Printre cei care s-au adresat celor îndoliaţi s-au numărat Priscilla Presley, dar şi Sarah Ferguson, ducesa de York, o prietenă de lungă durată a Lisei Marie, şi cântăreţii Billy Corgan, Alanis Morissette şi Axl Rose.

"Inima noastră este frântă, Lisa, şi te iubim cu toţii", a spus mama ei, Priscilla Presley, la slujba de pe peluza din faţa proprietăţii. "Lisa Marie Presley a fost o emblemă, un model, un supererou pentru mulţi oameni din întreaga lume", a continuat ea.

Cu două zile înainte de moartea sa, Lisa Marie apăruse alături de mama ei la gala Globurilor de Aur din Beverly Hills, California, unde Austin Butler a câştigat premiul pentru cel mai bun actor pentru că l-a interpretat pe tatăl Elvis Presley în filmul "Elvis". Butler le-a adus un omagiu ambelor femei în discursul său de acceptare a premiului.

După slujba de comemorare, prietenii, familia şi membrii publicului au format o procesiune pe lângă mormântul Lisei Marie Presley.

Lisa Marie Presley lasă în urmă trei fiice, actriţa Riley Keough şi gemenele Finley şi Harper Lockwood, în vârstă de 14 ani.

Lisa Marie Presley şi-a început cariera muzicală în anii 2000, cu două albume, "To Whom It May Concern" şi "Now What", care au ajuns în top 10 al clasamentului Billboard 200 album.

A fost căsătorită şi a divorţat de patru ori, inclusiv cu starul pop Michael Jackson şi cu actorul Nicholas Cage.