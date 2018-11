Sute de rachete palestiniene, lovituri israeliene: nouă escaladare periculoasă a tensiunii în Fâşia Gaza (video)

Fâşia Gaza a cunoscut luni până târziu în noapte o escaladare bruscă a tensiunii, armata israeliană ripostând faţă de lansarea a sute de rachete palestiniene, în cadrul unor ostilităţi ce reînvie spectrul unui nou conflict în enclavă, notează AFP preluat de agerpres.

Cel puţin trei palestinieni şi-au pierdut viaţa, iar de partea israeliană bilanţul relevă un mort şi zeci de răniţi, dintre care o persoană se află în stare critică.



Această escaladare a survenit după luni de tensiuni care cresc temerile privind un al patrulea război în zece ani între Israel şi Hamas, care guvernează enclava palestiniană aflată sub blocadă.



Potrivit AFP, nimic nu indica luni seară dacă aceste tensiuni, la fel ca în precedentele episoade, urmau să scadă în intensitate sau să continue să evolueze ducând la stoparea eforturilor de mai multe săptămâni menite a evita o nouă confruntare.

Armata israeliană şi aripa armată a Hamas, Brigăzile Ezzedine al-Qassam, au transmis avertismente. Sirenele de alertă au răsunat în cursul întregii seri şi până în noapte în localităţile israeliene învecinate cu Fâşia Gaza, făcându-i pe locuitori să se grăbească sau să rămână în adăposturi. Orele de curs de marţi au fost anulate în mai multe comune iar locuitorii au primit instrucţiuni să nu se îndepărteze de adăposturi.



Armata israeliană a mobilizat întăriri şi mijloace semnificative şi a desfăşurat baterii antirachetă suplimentare, a precizat un purtător de cuvânt, locotenent-colonelul Jonathan Conricus. "Suntem pregătiţi să creştem efortul nostru contra organizaţiilor teroriste", le-a spus acesta jurnaliştilor.



Trimisul special al ONU, Nikolai Mladenov, a declarat că împreună cu Egiptul vecin continuă să lucreze pentru a îndepărta Fâşia Gaza "de la marginea prăpastiei". "Escaladarea din ultimele 24 de ore este extrem de periculoasă şi nesăbuită", a scris el pe Twitter.



Armata israeliană a arătat că peste 300 de rachete au fost lansate din Gaza, dintre care mai mult de 70 au fost interceptate de apărarea antirachetă.



Zeci de israelieni au fost uşor răniţi, cu precădere de cioburi, potrivit serviciilor de intervenţie.



Majoritatea rachetelor au căzut în zone nelocuite, a precizat armata, dar au fost atinse direct şi clădiri, dintre care una la Ashkelon.



Mai întâi, o femeie a fost extrasă într-o stare critică. Apoi salvatorii au descoperit sub dărâmături cadavrul unui bărbat, care nu a fost identificat şi care ar fi avut circa 40 de ani, potrivit presei.



Luni după-amiază, un soldat israelian în vârstă de 19 ani a fost grav rănit în urma unui tir cu rachetă antitanc contra unei maşini staţionate în apropiere de kibbutzul Kfar Aza, nu departe de Fâşia Gaza.



În replică, "avioane de luptă, elicoptere de atac şi tancuri ale armatei israeliene au ţintit peste 70 de poziţii militare ale Hamas şi Jihadului Islamic (a doua forţă islamistă palestiniană) de-a lungul Fâşiei Gaza", a indicat armata.



Cel puţin trei palestinieni şi-au pierdut viaţa în urma loviturilor, a raportat Ministerul Sănătăţii din Gaza, menţionând şi nouă răniţi.



Luni seara, aviaţia israeliană a distrus sediul televiziunii Al-Aqsa, canal al mişcării islamiste Hamas, precum şi un fost hotel ce adăpostea birourile serviciilor de securitate în plin centrul oraşului Gaza.



Cel puţin şapte palestinieni, printre care un comandant local din gruparea Hamas, şi un ofiţer israelian şi-au pierdut viaţa duminică în ciocnirile din sudul Fâşiei Gaza, au informat oficiali locali, citaţi de dpa.



Ministerul Sănătăţii din teritoriul controlat de Hamas a precizat că, pe lângă cele şapte persoane decedate, au existat şi şapte palestinieni răniţi în schimbul de focuri de lângă Khan Yunis.



Armata israeliană a postat pe Twitter că un locotenent colonel a fost ucis şi un alt soldat rănit într-o operaţiune menită "să întărească securitatea israeliană".



Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, care se afla la Paris alături de alţi lideri politici pentru a comemora 100 de ani de la sfârşitul Primului Război Mondial, şi-a scurtat vizita pentru a reveni în Israel "în lumina situaţiei de securitate din sud", a anunţat biroul său.



Armata israeliană a anunţat anterior că s-a angajat într-un "schimb de focuri" în Gaza şi a negat informaţiile că militarii săi au fost răpiţi în cursul operaţiunii.



Potrivit unui purtător de cuvânt al aripii armate a Hamas, Brigăzile Qassam, o unitate a forţelor speciale israeliene a condus un autovehicul civil trei kilometri în interiorul Fâşiei Gaza, unde l-au ucis pe comandantul palestinian de 37 de ani.



Uciderea sa a fost urmată de un schimb intens de focuri, iar avioane de luptă israeliene au lovit zona pentru ca soldaţii să se poată retrage.



Comandantul palestinian era responsabil pentru săparea de tuneluri, precum şi de comiterea unor tiruri cu rachetă asupra Israelului şi atacuri asupra soldaţilor israelieni, potrivit unor surse palestiniene.



Peste 220 de palestinieni au fost ucişi în ciocniri cu militarii israelieni din 30 martie şi până în prezent, potrivit Ministerului Sănătăţii din Fâşia Gaza.



Palestinienii organizează demonstraţii la bariera de securitate cu Israelul, care includ de asemenea acte violente. Protestele sunt menite să pună presiune asupra Israelului pentru ridicarea blocadei asupra enclavei palestiniene.

