Synerb și Norsensus Mediaforum din Oslo caută 12 ONG-uri românești tinere pentru a le oferi sprijin în drumul lor spre creștere

Synerb, în parteneriat cu Norsensus Mediaforum Norvegia, a dat startul înscrierilor în programul Vizionar – Fundraising strategic pentru ONG-uri la început de drum.

Programul Vizionar este un program de sprijin dedicat ONG-urilor tinere, la început de drum, care doresc să învețe cum să își construiască un sistem profesionist de fundraising și să acceseze finanțările potrivite pentru dezvoltarea organizațiilor lor.

Programul se va desfășura pe o perioadă de 18 luni, răstimp în care 12 organizații ambițioase vor avea acces la tabere de învățare, mentorat punctual pe arii specifice de dezvoltare organizațională și vor beneficia de sprijin direct în scrierea de proiecte și consolidarea competențelor de fundraising.

„Strângerea de fonduri este o misiune dificilă pentru un ONG la început de drum. Ca să își poată îndeplini misiunea socială pe termen lung, orice echipă are nevoie de sisteme, instrumente potrivite, feedback de la oameni cu experiență, prezentări solide și o doză bună de răbdare. Am creat programul Vizionar pentru a veni în sprijinul ONG-urilor mici care vor să-și dezvolte un mix de finanțare sănătos și diversificat. Dincolo de instrumentele oferite, vom ajuta liderii acestor organizații să-și dezvolte o serie de obiceiuri eficiente de fundraising și să înțeleagă cum gândesc donatorii”, afirmă Sonia Oprean, Co-fondator & Managing Partner Synerb.

Se caută ONG-uri din mediu rural, urban mic sau urban care:

Activează în domeniul dezvoltării locale, al educației sau domeniul social;

A avut un buget de maxim 50,000 EUR în ultimul an calendaristic;Are minim 2 angajați sau voluntari ”full-time” în echipă;

A derulat cel puțin 2 proiecte relevante;

Are o viziune de dezvoltare și de creștere a impactului social în comunitate;

Și care caută:

O microcomunitate care să te susțină și un spațiu în care să-ți dezvolți organizația;

Să-ți diversifici finanțările și să crești bugetul ONG-ului;

Să afli cum construiești un sistem de fundraising;

Să înveți în compania colegilor din sector;

Să-ți redefinești modul de lucru, viziunea și impactul organizațional;

Mentori și oameni cu experiență, determinați să te însoțească timp de 18 luni.

Doritorii pot aplica pentru a fi parte din programul Vizionar până la data de 23 mai 2022, pe platforma https://vizionar.synerb.org.

Despre proiect:

Proiectul Vizionar - Fundraising strategic pentru ONG-uri la început de drum este derulat de Synerb în parteneriat cu Norsensus Mediaforum, din Oslo, Norvegia cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Despre Active Citizens Fund

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014 – 2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și de a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein și Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund vizează consolidarea societăţii civile și a cetățeniei active şi creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de peste 46,000,000 EUR, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilităţii și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, vă rugăm accesați www.eeagrants.org.

Despre Synerb

Synerb este o organizație nonprofit, apolitică cu misiunea de a cataliza potențialul antreprenorilor sociali și al ONG-urilor vizionare din România. Impactul nostru final înseamnă locuri de muncă decente, venituri pentru cei vulnerabili, oameni instruiți, organizații locale puternice, sustenabile și comunități prospere.

Despre Norsensus Mediaforum

Norsensus Mediaforum este o organizație non-profit, ce are ca scop promovarea alfabetizării media, a comunicării strategice și a dezvoltării capacității societății civile prin construirea unor competențe media, comunicare și abilități digitale.