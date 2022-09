Deputat UDMR, despre creșterea salariilor demnitarilor: 'Eu nu înţeleg această mânie proletară, parcă ar fi nişte chiaburi'

Deputatul Szabo Odon (UDMR) a declarat miercuri, la Profit News TV, despre majorarea indemnizaţiilor demnitarilor, votată în plenul Senatului, că el nu înţelege această mânie proletară cu care este criticată decizia, de parcă cei din administrația publică ar fi nişte chiaburi, potrivit News.ro.

Szabo Odon a arătat că ”există o lege a salarizării unitare, care a fost votată în Parlamentul României cu scopul de a realiza o ierarhie foarte clară între profesii şi care are la bază salarizarea dintre instituţiile într-un stat şi salariul preşedintelui, cel mai mare în sistemul public”.

”Există un calcul, aşa vor creşte salariile în perioada următoare. Dacă am căzut de acord la un moment dat că această lege este necesară, am votat-o în Parlament, legea salarizării bugetare nu prevede sume ci prevede un coeficient, de la 1 la 10 şi 12, etc, şi atunci din păcate, în momentul de faţă cădem în populisme. Avem o lege pe care ar trebui să o aplicăm şi noi spunem ce bine că nu aplicăm legea, pentru că interdicţia de mări salariile, conform legii, este excepţie de la lege”, a arătat deputatul UDMR.

Szabo Odon a continuat: ”Eu nu cred că e bine ca la nivelul administraţiei publice locale, să blocăm toată administraţia publică locală la nivelul salariului viceprimarului din 2018 şi să nu avem nici măcar o compensare cu rata inflaţiei”.

Parlamentarul UDMR a arătat că această iniţiativă votată la Senat nu spune să aducem la zi, pentru că legea respectivă avea un cuantum cât să crească salariile, în toate domeniile.

”În avans, au fost realizate câteva creşteri salariale, pe anumite domenii considerate ca şi strategice, gen zona de sănătate. Salariile medicilor au sărit, în momentul în care a fost votată legea, direct la nivelul anului 2022. Deci, de exemplu medicii beneficiază de această lege, încă de la momentul aprobării, pe grija din 2022. Şi, atunci eu nu înţeleg această mânie proletară prin care inclusiv colegi de-ai noştri anatemizează zona administraţiei publice locale şi demnitarii aleşi de parcă ar fi nişte chiaburi, ca şi în comunism”, a arătat Szabo Odon.

El a continuat: ”Ăsta este baiul României, întotdeauna, aprobăm o lege, suntem de acord cu ea şi după aceea, din populism, spunem nu o mai aplicăm, că nu e corect. De ce? A fost votată de Parlament, este în Monitorul Oficial şi în momentul de faţă tot căutăm excepţii. De ce să nu aplicăm o lege votată, publicată în Monitorul oficial?”

Deputatul UDMR a mai arătat că în această vară, au fost o serie de întâlniri unde au participat miniştri, prim-ministrul, reprezentanţii Parlamentului, cu toate structurile asociative, şi presa a transmis mesajele venite mai ales din zona primarilor de comune, de oraşe mici.

”Dacă am căzut odată de acord că ecartul dintre un deputat, în sistemul public şi salariul preşedintelui trebuie să fie de 1 la 12 şi acesta a avut un consens parlamentar, apoi venim şi spunem nu, am avut consens dar acum nu mai aplicăm consens. (..) Dacă ecartul nu e corect, haide să schimbăm ecartul. Din acastă cauză suferă atât mediul de afaceri, suferă şi sistemul de învăţământ şi toate sistemele, pentru că avem o lege pe care apoi nu o mai aplicăm sau o aplicăm pe jumătate. Nu poţi să ai încredere în stat că votează o lege şi o şi aplică”, a precizat Szabo Odon.