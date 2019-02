T. Toader îi răspunde lui Augustin Lazăr, după descinderea de la Parchetul General: 'Nu am ales să-l ocolesc, am ales să-mi îndeplinesc cele trei obiective'

Săptămâna trecută a fost un adevărat război pe treptele Parchetului General, după descinderea lui Tudorel Toader în sediul instituției conduse de Augustin Lazăr. Astăzi, la Antena3, Tudorel Toader a venit cu explicații după ce Augustin Lazăr i-a reproșat că a venit „tiptil” în sediul Parchetului General.

„Eu nu am ales să-l ocolesc. Eu am ales să-mi îndeplinesc cele trei obiective pe care le-am avut. Să mă întâlnesc cu președinta Asociației procurorilor din România și m-am întâlnit, să mă întâlnesc cu procurorul general adjunct al României, Bogdan Licu, și m-am întâlnit, pentru că voiam să mă asigur că va da curs invitațiilor de a veni la sfârșitul lunii mai la cele două conferințe pe care le organizez. (...) Am declarat că declanșez procedura de numire a unui nou candidat pentru funcția de procuror general. De ce? Pentru că până la expirarea mandatului să îndeplinim procedurile legale de selecție, să lăsăm timpul necesar președintelui pentru analiză și eventual pentru validarea propunerii pentru emiterea decretului de numire a celui pe care îl voi propune candidat pentru procuror general”, a spus Tudorel Toader.

Tudorel Toader, săgeată acidă către Iohannis privind cererea de revocare a lui Augustin Lazăr: 'Perioada de așteptare ne-a cam edificat'

Ministrul Justiției a precizat că a declarat și nu a declanșat procedura de numire a procurorului general pentru că a avut în vedere abrogarea Articolului 54 din OUG7.

„Dacă eu în ziua aceea anunțam pe pagina de internet a MJ trebuia să merg pe procedura de la momentul acela, adică să se poată înscrie și judecători la funcția de procuror general. Știam că va urma abrogarea și atunci am amânat declanșarea oficială a procedurii ca să mergem pe procedura modificată. Săptămâna viitoare Guvernul va adopta OUG de modificare a OUG7 și imediat voi avea anunțul pregătit, imediat voi declanșa procedura de selecție”, a mai spus Tudorel Toader.