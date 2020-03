Actorul şi regizorul Taika Waititi, premiat anul acesta cu Oscar pentru scenariul adaptat „Jojo Rabbit”, a încheiat un parteneriat cu Netflix pentru a realiza un serial animat bazat pe universul „Charlie and the Chocolate Factory” şi unul care va avea în centru personajele Oompa-Loompa, informează Variety, potrivit news.ro.

Waititi va fi scenarist, regizor şi producător executiv al celor două proiecte. „Charlie and the Chocolate Factory” este bazat pe cartea pentru copii din 1964 scrisă de Roald Dahl.

„Serialele vor păstra chintesenţa şi tonul poveştii originale în timp ce construiesc lumea şi personajele pentru prima dată dincolo de paginile cărţii lui Dahl”, a transmis Netflix.

Reţeaua de streaming a mai precizat că aceste două proiecte reprezintă începutul unei colaborări extinse cu The Roald Dahl Story Company, pentru a realiza şi alte producţii.

Netflix vrea, de asemenea, să extindă lista producţiilor animate originale.

Taika Waititi, originar din Noua Zelandă, a mai regizat, în afară de „Jojo Rabbit”, filme ca „Thor: Ragnarok”, „Hunt For The Wilderpeople”, „What We Do In The Shadows” şi scurtmetrajul „Two Cars, One Night”, nominalizat la Oscar. În prezent, el se află în postproducţie cu „Next Goal Wins” şi va începe lucrul la „Thor: Love and Thunder”, din postura de scenarist şi regizor.