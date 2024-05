Take Two a anunţat că va lansa un nou joc din seria Grand Theft Auto în 2025.

În cadrul conferinţei cu investitorii prilejuite de anunţarea celor mai recente rezultate financiare, dezvoltatorul de jocuri Take Two a vorbit, pe scurt, şi despre planurile de viitor.

Printre acestea se numără lansarea unui nou joc din seria GTA. Undeva în toamna anului viitor, va fi lansat oficial Grand Theft Auto VI.

Ca de fiecare dată, noul joc al seriei este aşteptat să doboare recorduri privind audienţa şi veniturile pe care le va genera pentru companie.

Versiunea anterioară, GTA V, s-a vândut în peste 200 de milioane de copii şi a devenit al doilea cel mai bine vândut joc din toate timpurile, după Minecraft.

Take Two nu a oferit detalii despre viitorul joc, acestea urmând să apară, pe surse, în perioada mai lungă de un an rămasă până la momentul lansării.

Compania a redus, însă, estimarea privind veniturile pe care le va realiza în anul fiscal 2025, de la 5,65 de miliarde de dolari la 5,55 de miliarde de dolari.