'Tales of Dunk and Egg', un prequel al serialului 'Game of Thrones', în primele etape de producţie la HBO

Un serial care va adapta pentru micile ecrane seria de nuvele "Tales of Dunk and Egg", ce descriu evenimente care se desfăşoară înaintea aventurilor relatate în serialul "Game of Thrones", se află în primele etape de producţie la postul HBO, informează site-ul revistei Variety, potrivit AGERPRES.

Noul serial, ale cărui episoade vor avea o durată de o oră, are la bază o serie de nuvele fantasy scrise de George R. R. Martin, care prezintă aventurile prin care trec Ser Duncan the Tall (Dunk) şi tânărul Aegon V Targaryen (Egg), cu 90 de ani înaintea evenimentelor descrise în seria literară "A Song Of Ice And Fire".

George R. R. Martin a publicat până acum trei nuvele în seria "Tales of Dunk and Egg": "The Hedge Knight", în 1998, "The Sworn Sword", în 2003, şi "The Mystery Knight", în 2010. Cele trei nuvele au fost apoi grupate şi publicate împreună într-un roman unic, "A Knight of the Seven Kingdoms", apărut în librării în 2015.

Niciun scenarist sau coordonator nu a fost ales deocamdată pentru noul proiect TV, însă mai multe surse au dezvăluit că acesta reprezintă o prioritate pentru HBO, care doreşte să profite cât mai mult de pe urma succesului de care s-a bucurat serialul "Game of Thrones".

Purtătorul de cuvânt al postului HBO şi agentul de presă al scriitorului George R. R. Martin au refuzat deocamdată să facă declaraţii pe această temă.

Dacă proiectul se va concretiza, el va deveni cel de-al doilea prequel desprins din universul francizei "Game of Thrones" care ar putea să ajungă pe micile ecrane. Postul HBO pregăteşte în această perioadă "House of the Dragon", a cărui premieră este programată în anul 2022. Acest serial va prezenta evenimentele ce au condus la războiul civil din timpul domniei dinastiei Targaryen în Westeros, cunoscut sub sintagma "Dance of Dragons".

Fanii francizei "Game of Thrones" au cerut de mulţi ani producătorilor TV să adapteze "Tales of Dunk and Egg" pentru micile ecrane. Au existat mari speranţe în acest sens, atunci când HBO a anunţat în 2017 că mai multe producţii spin-off inspirate din franciza "Game of Thrones" se aflau în diverse stagii de producţie, însă George R. R. Martin a dezvăluit ulterior că pentru această serie de nuvele nu existau deocamdată planuri de ecranizare.

Desigur, simplul fapt că un serial TV se află într-o etapă de dezvoltare nu înseamnă neapărat că proiectul va fi finalizat cu siguranţă. Un alt prequel inspirat din "Game of Thrones", bazat pe un scenariu scris de Jane Goldman şi având-o în rolul principal pe Naomi Watts, a ajuns în etapa de realizare a episodului-pilot la HBO, dar a fost în cele din urmă abandonat în 2019.