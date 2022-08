Talibanii intervin contra protestului femeilor în Kabul cu focuri de avertisment şi violenţe

La împlinirea unui an de la instaurarea regimului taliban, femei afgane au ieşit în stradă sâmbătă la Kabul pentru a denunţa restricţiile impuse de talibani asupra drepturilor lor la educaţie, muncă şi libertate de mişcare, dar manifestaţia a fost dispersată cu focuri de armă, transmit AFP şi DPA.

Talibani în uniforme militare şi înarmaţi cu puşti de asalt au blocat o intersecţie în faţa protestatarelor şi au început să tragă în aer timp de câteva secunde pentru a dispersa marşul paşnic la care participau aproximativ 40 de femei, scandând "Pâine, muncă şi libertate".

De asemenea, demonstrantele purtau un banner pe care scria: "15 august este o zi neagră", făcând referire la data la care talibanii au cucerit Kabulul în 2021.

Imagini de pe reţelele de socializare au arătat cum forţele talibane au tras focuri de avertisment şi le-au agresat fizic pe femei pentru a le împiedica să mărşăluiască spre centrul oraşului, conform Agerpres.

Unele protestatare au fugit în magazine din apropiere, unde au fost urmărite şi lovite cu patul puştii de către talibani.

De la revenirea la putere, talibanii au redus drepturile fundamentale ale femeilor, iar cele care au protestat au fost reprimate. Nicio ţară nu a recunoscut guvernul de facto al talibanilor.

Taliban shot us, my nail is broken, we are imprisoned in a pharmacy, says a woman protester in Kabul. pic.twitter.com/WciDSwz1Fz