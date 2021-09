Tânăr, supect de comiterea unei crime, spitalizat pentru expertiză psihiatrică, în Maramureș

Un tânăr în vârstă de 20 de ani, suspect de comiterea unei crime în satul Ţicău, a fost internat pentru efectuarea expertizei psihiatrice, a informat, duminică, purtătorul de cuvânt al IPJ Maramureş, Ionela Cozma.

"În urma investigaţiilor efectuate şi a probatoriului administrat, colectivul de poliţişti ce efectuează cercetări sub coordonarea procurorului de caz, a identificat un tânăr bănuit de comiterea faptei, în vârstă de 20 de ani, din Ulmeni. Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş a dispus internarea medicală a acestuia în vederea efectuării expertizei psihiatrice. Poliţiştii continuă cercetările sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş sub aspectul săvârşirii infracţiunii de omor", a declarat Cozma.

Poliţiştii din oraşul Ulmeni au fost sesizaţi prin 112 de către un bărbat de 48 de ani din municipiul Baia Mare despre faptul că într-un imobil din satul Ţicău a fost găsită o femeie decedată."Deplasaţi la faţa locului, poliţiştii au identificat cadavrul unei femei de 85 de ani din Ţicău. Cadavrul prezenta leziuni la nivelul capului", a precizat Ionela Cozma.La faţa locului s-a deplasat o echipă complexă care continuă cercetările, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş, în vederea stabilirii împrejurărilor producerii evenimentului şi cauzei decesului.