Tânărul încătușat la metrou: Mi-au spus că sunt nesimțit! Mi-au dat vreo 4 amenzi

Iosif Zainea, tânărul încătușat de polițiști și jandarmi la metrou, susține că el locuiește la Londra și nu știa că purtarea măștii este obligatorie în România. El a explicat că nu i-a jignit sau lovit pe jandarmi, iar aceștia l-au imobilizat înainte de a apuca să se legitimeze.

”Da, am avut masca pe gură. Jandarmii au făcut un apel către mine, dar eu nu i-am zis. Am urcat în metrou și am văzut că ei vin după mine. Le-am zis că le dau numele, data nașterii, tot ce au nevoie. Ei mi-au zis că nu mai este nevoie, că rezolvăm altfel. Nici n-am apucat să îmi pun masca la loc că aveam deja mâinile la spate.

N-am fost agresiv cu jandarmii. Ei mi-au spus că sunt nesimțit și m-au încătușat. M-au dus la secție cu cătușe la mâini, ceea ce nu mi se pare normal. Nu m-au lăsat

Mi-au dat o amendă pentru nepurtarea măștii, mi-au mai dat o amendă pentru jandarmerie și încă vreo 2 amenzi. Dar dacă tu mă strângi de mâini, cum aș putea să tac?

Eu locuiesc mai mult la Londra, iar acolo nu se poartă masca, este o recomandare. Nu știam că este obligatorie purtarea măștii.”, a spus Iosif Zainea.