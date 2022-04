Tănase: Nu meritam să pierdem / Sper ca la anul să facem şi noi un sezon cum au făcut cei de la CFR anul acesta şi să câştigăm

Fotbalistul echipei FCSB, Florin Tănase, a declarat duminică seară, după meciul cu Universitatea Craiova, scor 0-2, că formaţia sa nu merita să piardă.

El a precizat că speră ca în sezonul viitor FCSB să aibă un parcurs ca acela al CFR Cluj din actualul sezon.

“Da, este o distanţă între noi şi CFR Cluj, dacă vor câştiga va fi o distanţă mare, dar noi vom încerca să câştigăm fiecare meci. Şi astăzi părerea mea că nu meritam să pierdem.

Nu contează viroza (n.r. – a celor de la Universitatea Craiova), am avut ocazii imense. Puteam să marcăm astăzi lejer 2-3 goluri. Ne-am gândit să jucăm cum o facem noi, să combinăm şi să marcăm.

Din păcate nu am reuşit. La goluri, atât am fost depăşiţi. Golul nostru din ce am înţeles a fluierat fault în atac. Nu ştiu dacă a fost. Nu mai contează asta.

Dacă egalam până în minutul 65 reuşeam să câştigăm. Trebuie să ne punem speranţele în noi. Mai sunt multe meciuri, se pot încurca şi ei.

Noi trebuie să câştigăm toate meciurile. Este destul de greu, dar vom încerca. Să nu uităm că CFR a făcut un sezon fantastic, cred că este record de puncte de când este sistemul acesta. Asta este, am început prost sezonul. Sper să ne consolidăm locul doi şi vom vedea.

Sper ca la anul să facem şi noi un sezon cum au făcut cei de la CFR anul acesta şi să câştigăm”, a spus Tănase la posturile care transmit Liga 1.

Formaţia Universitatea Craiova a învins, duminică, în deplasare, cu scorul de 2-0 (1-0), echipa FCSB, într-un meci din etapa a treia a play-off-ului Ligii 1.

Au marcat Andrei Ivan ‘45+1 (penalti) şi Bic ’74.