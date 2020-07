Tănase Stamule, consilierul premierului: 'Mărirea pensiilor și a alocațiilor, cerute de PSD, îndemnul celebru de la Revoluție: Mai dă-le o sută de lei, Nicule!'

”PSD recidivează în atentatul comis la adresa siguranței naționale și a economiei. Nu știi când este mai periculos acest partid: când, din postura de partid de guvernământ, dădea legi ca să scape de pușcărie penalii din Parlament, ca să pună botniță judecătorilor sau ca să distrugă economia, sau când este în opoziție și, sub pretextul interesului pentru respectarea drepturilor omului, neagă existența victimelor pandemiei, pentru a bloca legea carantinei și a arunca o imagine de incompetență asupra Guvernului Orban”, afirmă într-un comunicat transmis redacției Tănase Stamule, prim-vicepreședintele PNL Sector 1.

Politicianul liberal susține că ”PSD are două butoane pe care apasă, pentru a lansa torpilele către Guvern: mărirea pensiilor și alocațiilor pentru copii și testarea în masă a populației”. ”Legile care prevăd mărirea pensiilor și a alocațiilor, adoptate de PSD, sunt ca îndemnul celebru de la Revoluție: ”Mai dă-le o sută de lei, Nicule!”. Ele nu țin cont de realitatea crizei pe care o traversăm și nici de faptul că actvitatea economică este periclitată în această perioadă. Este fără îndoială că pensiile trebuie mărite și vor fi mărite, la fel și alocațiile copiilor, dar pentru a putea face acest lucru, trebuie ca activitatea economică să revină la normal iar firmele să poată plăti taxe și impozite, din care să dăm acești bani pensionarilor și copiilor. Cine crede azi că PSD s-a interesat de bunăstarea românilor, să se gândească la milioanele de români care au fost obligați, de sărăcie ,să plece din țară, pentru că nu aveau un loc de muncă decent. PSD a rămas indiferent față de soarta acelor români, pentru că acest partid fuge ca dracu’ de tămâie de o clasă de mijloc activă”, subliniază Tănase Stamule.

În privința blocării legii carantinei în Parlament, politicianul liberal mai spune că PSD vrea să tergiverseze adoptarea acestui act, pentru a face să eșueze măsurile Guvernului de limitare a răspândirii noului coronavirus și de relansare economică.”PSD a ajuns la fundul sacului acum. Nu mai are idei de relansare economică, vede că îi fuge pământul de sub picioare și nu mai are timp până la alegeri. Prin urmare, el nu se mai bazează nici pe rațiune, nici pe politici economice sau politici publice de sănătate, nu face nici cel mai mic efort de a identifica modalități eficiente de rezolvare a crizei sanitare. Singurul lui aliat pentru creșterea în sondaje este pandemia de Covid-19”.

Însă, mai remarcă liberalul, ”chiar și așa, dacă ne uităm la ce face PSD, identificăm elemente de disonanță cognitivă. Pe de o parte, președinta de facto a PSD, Gabriela Firea, vrea testare în masă a bucureștenilor, că de restul nu îi pasă, iar pe de altă parte liderii interimari ai partidului alimentează o retorică conspiraționistă, o adevărată ”realitate paralelă”, că tot e la modă în rândul pesedinților ”statul paralel”.

