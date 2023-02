Tancurile de luptă Challenger 2 ar putea ajunge în Ucraina odată cu venirea primăverii

Tancurile de luptă Challenger 2 ar putea începe să sosească în Ucraina în "primăvară", a declarat miercuri secretarul britanic al apărării, Ben Wallace, într-un interviu acordat Reuters, anunță news.ro.

Marea Britanie ar putea oferi Ucrainei mai multe tancuri de luptă principale pe lângă cele 14 deja promise, dar acest lucru ar depinde de nevoile de apărare ale ţării, a declarat Wallace. Ben Wallace a vizitat o bază de antrenament din sud-vestul Angliei, unde soldaţii ucraineni învaţă să opereze tancurile în condiţii de luptă. Ministerul britanic al Apărării a precizat că antrenamentele vor dura câteva săptămâni.

"Ucrainenii vor continua să lupte, iar Marea Britanie, alături de aliaţii noştri, nu va şovăi. Vom continua să furnizăm capacităţile necesare pentru a sprijini Ucraina atât timp cât va fi nevoie", a spus Ben Wallace.

Marea Britanie a oferit deja, pentru peste 10.000 de soldaţi ucraineni, pregătire de bază în domeniul războiului cu drone şi antrenează echipaje de tancuri de la sfârşitul lunii ianuarie, parte a ceea ce ministrul spune că este o dovadă a rolului de lider al ţării sale în sprijinirea Ucrainei.

Producţia de armament a devenit o prioritate

Pe de altă parte, Marea Britanie a început să se pregătească pentru a creşte producţia de armament. Întrebat dacă Londra are capacitatea comercială de a continua să furnizeze Ucrainei arme precum obuze de artilerie, Wallace a spus: "Am încheiat contracte. Am început deja să primim unele livrări din acestea, pentru propria noastră aprovizionare şi, de asemenea, o parte din ele pentru Ucraina".

El a mai spus că, în trecut, guvernele s-ar fi uitat în stocurile lor şi ar fi "suflat praful de pe echipamente" pentru a vedea ce se află acolo, dar acum jocul s-a schimbat cu "o Rusie mult mai agresivă şi mai periculoasă la graniţa Europei".

Armele ar putea fi fabricate destul de repede, dar "cheia este să ne asigurăm că plasăm comenzile, iar noi am început să plasăm aceste comenzi în ultimele 10 luni şi acest lucru începe să încălzească liniile de producţie", a declarat ministrul.

Marea Britanie şi alte ţări occidentale şi-au sporit promisiunile de ajutor militar pentru Ucraina în acest an, cu tancuri şi vehicule blindate, precum şi cu arme cu rază de acţiune mai lungă. Londra s-a oferit, de asemenea, să antreneze deocamdată soldaţii ucraineni pe avioane de război, în loc să livreze avioane de luptă. Wallace a declarat de mai multe ori că orice livrare de avioane de luptă ar fi un proiect pe termen lung, eventual după ce războiul Rusiei împotriva Ucrainei se va încheia. El nu a vrut să se pronunţe cu privire la oferta premierului Rishi Sunak de a furniza arme cu rază mai lungă de acţiune, precizează Reuters.