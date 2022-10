Conflict între Declic și ministrul Mediului. Barna Tanczos reclamă o campanie denigratorie, Declic acuză o agresiune (Video)

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Tanczos Barna a declarat sâmbătă, pentru Agerpres., după ce activiştii Declic au ajuns în satul său natal, Sâncrăieni şi îl acuză că nu protejează parcurile naţionale din România, că este vorba de o campanie denigratoare şi un atac la adresa sa.

De partea lor, cei din Comunitatea Declic ”cer demisia ministrului Mediului, după scandalul iscat de Tanczos Barna în Sâncrăieni, satul său natal, în timpul Caravanei Declic de protejare a pădurilor. Ministrul i-a apostrofat pe membrii Declic și a refuzat dialogul civilizat, în timp ce un mai mulți localnici care au venit odată cu ministrul adresau injurii echipei Declic.”

"Informaţiile prezentate în limba maghiară, în aceste zile, au un singur scop: nu protejarea pădurilor, ci denigrarea persoanei mele. Campania Declic, finanţată de o comunitate care e una de respectat, s-a transformat, în loc de campania de protejare a pădurilor, într-o campanie de atac la adresa persoanei mele, ceea ce nu este corect şi nu caracterizează comunitatea Declic", a declarat Tanczos Barna pentru Agerpres.

Ministrul Mediului a mai spus că, din conversaţia pe care a avut-o cu unul dintre activiştii Declic prezent la Sâncrăieni, a aflat că persoanele care au fost la el în birou pentru a discuta despre protejarea parcurilor naţionale au prezentat într-un mod "fals şi mincinos" discuţia pe care au avut-o.

"Eu le-am promis atunci că vom porni o campanie naţională de creştere a protecţiei stricte la 75% în parcurile naţionale, lucru pe care l-am şi făcut. Lunile trecute am avut deja întâlniri în parcuri, am avut la Domoglet-Valea Cernei, am avut şedinţă de lucru cu toţi conducătorii parcurilor pe această temă, am analizat amenajamentele silvice, avem un grup de lucru la nivelul parcurilor naţionale pentru a face acest lucru, deci tot ce spune această persoană este minciună, pentru că programul de extindere a protecţiei stricte la 75% este în derulare. Motiv pentru care, sunt convins că această campanie nu a avut ca scop protejarea pădurilor, ci o singur ţel: denigrarea persoanei mele, ceea ce, încă o dată, nu caracterizează comunitatea Declic", a arătat Tanczos Barna.

Într-un live pe Facebook transmis de comunitatea Declic se vede cum ministrul Mediului vine cu bicicleta la locul unde se află activiştii Declic, în satul Sâncrăieni, şi începe să poarte un dialog în limba maghiară cu unul dintre cei prezenţi. Apoi, de pe uliţa satului apar patru cetăţeni care le cer reprezentanţilor Declic să vorbească în limba maghiară, iar unul dintre ei foloseşte cuvinte triviale. Aceştia sunt liniştiţi de doi poliţişti care erau la faţa locului. Ministrul începe, ulterior, să vorbească în limba română şi susţine că este o "campanie minicnoasă, josnică", iar oamenii îi înjură pe activişti.

Referitor la acest aspect, Tanczos Barna a precizat pentru Agerpres că echipa Declic nu a fost în pericol nicio secundă şi că, pe parcursul zilei, le-a cerut de mai multe ori consătenilor săi să nu reacţioneze în niciun fel la informaţiile "mincinoase" din flyerele în limba maghiară pe care activiştii Declic le împărţeau.

"Oamenii au fost extrem, extrem de nemulţumiţi şi supăraţi toată ziua, când au văzut această campanie de denigrare în satul meu natal. I-am calmat pe toţi şi tocmai de aceea aceste persoane nu au fost în pericol nicio secundă. Ei au ales un moment de sărbătoare, una dintre cele mai frumoase sărbători pentru tinerii din sat, când toată ziua se plimbă tinerii în costume populare călare prin sat. Este un moment de încheiere a campaniei agricole anuale şi tocmai în această zi de sărbătoare au ales aceste persoane să ducă această campanie denigratoare în satul meu natal", a mai spus ministrul Mediului.

El le-a transmis şi locuitorilor din celelalte localităţi harghitene în care vor ajunge reprezentanţii Declic "să-i ignore, pentru că este o campanie mincinoasă şi să arate ospitalitatea din Ţinutul Secuiesc".

Campania de protest a comunităţii Declic împotriva ministrului Tanczos Barna, pe care-l consideră "un promotor al exploatărilor forestiere, inclusiv din parcurile naţionale", a început vineri în faţa ministerului de resort şi va continua în 22 de localităţi din judeţul Harghita.

Campania se numeşte "Caravana Ruşinii", iar organizatorii susţin că este vorba de "un periplu care arată adevărata faţă a ministrului Mediului, Tanczos Barna, ale cărui decizii duc la distrugerea pădurilor din parcurile naţionale".

Potrivit sursei citate, "Caravana Ruşinii" va duce, în 22 de localităţi din judeţul Harghita, două imagini reprezentative pentru "acţiunile distructive" ale ministrului Mediului.

"1. Tanczos Barna, votat în mai multe rânduri în topul celor mai atrăgători politicieni maghiari, a devenit Bărbatul fatal pentru păduri; 2.Sărutul morţii, o expresie des folosită în zona electorală a lui Tanczos Barna, ilustrează atitudinea ministrului, la adresa pădurilor: defrişări cu voie de la cei puşi să le protejeze. Mesajul este întărit de imaginea unei fâşii defrişate din Parcul Naţional Semenic. Asta pentru că ministrul neagă că ar exista defrişări în parcurile naţionale. Iar minciuna ministrului condamnă la moarte pădurile seculare", susţin activiştii Declic.