Tandemul Tăriceanu-Ponta dinamitează scena politică / ANALIZĂ

Este în afara oricărui dubiu. S-a bătut palma. Între Tăriceanu și Ponta. Între ALDE și Pro România. Vor merge împreună la prezidențiale. Cu sau fără PSD. Acest tandem, Tăriceanu vizând președinția, iar Ponta poziția de prim-ministru, aruncă în aer atât scena prezidențialelor, cât și scena politică. În ce fel?

Conform cercetărilor de piață, Tăriceanu, care are o uriașă favorabilitate în rândul electoratului PSD, de peste 80%, susținut fiind de acest partid și de ALDE, ar putea obține în primul tur în jur de 28%. Ceea ce l-ar califica în turul doi. Asta în condiițiie în care Iohannis, susținut doar de PNL, nu sparge sub nicio formă bariera de 40%, iar Barna, având drept locomotivă Alianța 2020, în primul tur s-ar plasa undeva sub 20%. Ceea ce însă aritmetic pare simplu, devine complicat prin prisma geometriei variabile a combinațiilor politice. Și voi demonstra de ce.

PSD intenționează să meargă pe mâna unui candidat propriu. Informațiile din interiorul acestui partid, care indiferent cât de zguduit este de ultimele două cutremure, rămâne totuși cel mai mare, sugerează că acestă soluție va fi adoptată pe 3 august. Iar doamna Dăncilă îl vrea pe domnul Teodorovici în postura de candidat prezidențial. Acesta nu va fi decât un iepuraș electoral. Și asta indiferent dacă pe sub masă există sau nu vreo înțelegere cu Klaus Iohannis. Și admițând că există, iar Iohannis i-ar garanta la schimb doamnei Dăncilă rămânerea la Palatul Victoria până după parlamentare, această înțelegere nu va putea fi respectată. O să vedem de ce. Sau va fi respectată printr-o evoluție suprarealistă, în sensul unei alianțe temporare la guvernare PSD-PNL. Destul de greu de crezut și imposibil de de convins în aceste condiții electoratul asupra seriozității angajamentelor liberale. Și a verdictelor de până acum ale lui Klaus Iohannis, în sensul că Guvernul Dăncilă e rău.

Să revenim la subiectul propriu-zis. Dacă PSD, așa cum dorește doamna Dăncilă, va merge cu un candidat propriu, Teodorovici sau altcineva, acesta va fi un iepuraș spulberat în primul tur. Iar în turul doi ar urma să se confrunte două formațiuni care dovedesc o mai mare stabilitate. PNL, cu Iohannis candidat, și Alianța 2020 cu Dan Barna candidat sau, la limită, cu Laura Codruța candidat, iar Dan Barna în tandem în poziția de posibil viitor prim-ministru. Și ce se va întâmpla în turul doi în aceste condiții vom vedea altă dată. Important este însă că, în turul întâi, șansele frontului PSD sunt spulberate. Pentru că dacă PSD nu merge pe mâna lui Tăriceanu, atunci vom avea o dată combinația Tăriceanu-Pro România, a doua oară îl avem pe Teodorvici sau pe altcineva susținut oficial de PSD și a treia oară pe Liviu Pleșoianu, care și el va fi susținut de o parte din electoratul PSD. Așa cum de altfel și către tandemul Tăriceanu-Ponta se vor duce destul de multe voturi. Prin urmare, frontul anti-PSD, mergând în in minimum trei direcții, se va pulveriza.

Și în aceste condiții ce îi mână în luptă, mână în mână, pe Tăriceanu și Ponta? Un trecut și un viitor. Să ne amintim că atunci când, frustrat, marginalizat în PNL, Tăriceanu și-a ieșit din papuci, și-a luat lumea în cap și a plecat, principala poartă de intrare în Palatul Victoria i-a fost larg deschisă. De către Victor Ponta, la acea dată premier și președinte PSD. Într-un timp record, acesta l-a ajutat să fie ales, evident cu voturile PSD, președinte al Senatului și, apoi, să-și facă partid. Cât timp Ponta a fost la putere, tandemul a funcționat fără cusur. Iar ALDE a crescut încet-încet. La rândul său, Tăriceanu i-a fost loial lui Ponta. Acesta este trecutul. Dar viitorul? Viitorul este că, acționând în tandem, printr-o alianță a celor două partide, atât ALDE cât și Pro România au șansa să crească și să obțină rezutlate mai bune la locale și la parlamentare. Pentru că ambii lideri vor avea prin intermediul campaniei prezidențiale la dispoziție o excepțională tribună, de unde-și pot transmite națiunii întregi mesajele. Și unul și celălalt au discursuri puternice.

Voi deschide o paranteză despre politică și cinism. Politica este pragmatică. Mai ales în momentele de cumpănă. Și, ca atare, este cinică. Așa se explică de ce Tăriceanu nu are prea multe ezitări în a încheia o alianță cu un partid în definitiv al dronelor. Susținut de un strat al serviciilor secrete. La rândul său, Victor Ponta, după ce a bălăcărit în fel și chip partidul care l-a făcut om, președinte, prezidențiabil și premier, nu are nicio ezitare să inițieze un pact politic, invocând faptul că principalul obstacol, Liviu Dragnea, a fost scos din sistem. Am închis paranteza. Pe care am deschis-o pentru a-l lămuri pe cititor cum de s-a ajuns la această ofertă de parteneriat politic în trei pentru prezidențiale și, în orice caz, de parteneriat în doi.

Dacă, la 3 august, PSD alege formula iepurașului, atunci inevitabil Viorica Dăncilă se transformă din premier în pieton. Pentru că pe de-o parte va fi umilită și va plăti din plin factura politică prin faptul că PSD, în urma deciziilor ei, nu-și poate duce candidatul în turul doi. Iar pe de altă parte ruptura de ALDE va fi inevitabilă. Și astfel PSD își pierde majoritatea în ambele Camere. Nemaiavând suport parlamentar, va fi la discreția oricărei moțiuni de cenzură. Dăncilă nu se mai poate salva decât, cum spuneam, prin aducerea PNL la guvernare. Dar ce interes al avea PNL să vină într-un Guvern Dăncilă, când ar putea profita de situație, forțând un guvern propriu?

Nu aș vrea să las neexplicată chestiunea cu Laura Codruța Kovesi pe care am introdus-o în ecuație. Poziția ei de viitor procuror șef al Uniunii Europene sau de tanti nimeni depinde de jocuri politice la nivel înalt, care evident o exced. Atât pe ea cât și pe Klaus Iohannis. Tocmai de aceea, președintele Klaus Iohannis, profitând de labilitatea doamnei Dăncilă, se străduiește să joace la două capete. Cum bine explică analistul Bogdan Tiberiu Iacob. Ar fi atât de absurd ca premierul, exercitându-și un atribut constituțional, să o propună pe Kovesi comisar european pe poziția desigur marginală, rezervată României de către o Europă care deja funcționează în două viteze? Aparent, da. Aparent te ia amețeala când te gândești. Dar s-a mai întâmplat. Nu vă mai amintiți că Ponta, cu 70% electorat în spate, a consimțit să o propună pe Kovesi șef la DNA? După cum ați aflat, duplicitatea se poartă. E chiar la modă. Așa că, într-un asemenea scenariu, și Klaus Iohannis o poate reevalua pe doama Dăncilă, la fel cum a reevaluat-o și Victor Ponta. Altfel, Iohanis ar putea să se trezească pe cap cu un contracandidat mai puternic decât Barna, pentru că este susținut, după cum ne arată sondajele, de un număr mai mare de cetățeni ai frontului anti-PSD. Decât Barna. Iar Barna, vă amintiți, a mai invitat-o o dată pe Kovesi să candideze din partea USR.

Parteneriatul ALDE-Pro România e bătut în cuie. Tandemul Tăriceanu-Ponta încă nu. Dar va fi și el bătut în cuie începând din 3 august, dacă PSD optează pentru un iepuraș electoral, iar doamna Dăncilă, pentru a se metamorfoza din premier în pieton.

Un comentariu de Sorin Roșca Stănescu, jurnalist