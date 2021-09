Târgul Naţional al Mierii revine între 10 și 12 septembrie pe Platforma Apicolă Băneasa

Asociaţia Crescătorilor de Albine din România (ACA) va organiza, în perioada 10 -12 septembrie 2021, după aproape aproape doi ani de pauză, cea de-a 23-a ediţie a Târgului Naţional al Mierii, unde sunt aşteptaţi peste 100 de apicultori din toate regiunile ţării.

"Vom organiza Târgul Naţional al Mierii, în perioada 10-12 septembrie a.c., pe platforma Institutului de Cercetare şi Dezvoltare pentru Apicultură din Băneasa, în condiţii de siguranţă: purtarea măştii, distanţare, verificarea temperaturii la intrare. Târgul va avea aceeaşi intensitate şi amploare ca şi evenimentele similare organizate înainte de pandemie. Ne aşteptăm la peste 100 de producători, mai ales că standurile sunt deja plătite. Apicultorii şi-au dorit acest târg, pentru că la noi o mare problemă este valorificarea producţiei. Chiar dacă facem mai puţin - 50% faţă de un an normal - şi această producţie o vindem sub preţul pieţei. Este o bătaie de joc, iar târgurile sunt şi pentru apicultori o supapă, o gură de oxigen, mai ales că nu am făcut un târg de aproape doi ani, nici în Bucureşti şi nici în ţară, din cauza Covid", a declarat pentru AGERPRES preşedintele Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România (ACA), Ioan Fetea.

Şeful ACA susţine că este extrem de important ajutorul de minimis acordat sectorului, în valoare totală de 52 de milioane de lei, anunţat recent de ministrul Agriculturii, mai ales că aceste sume nu depind de rectificarea bugetară, ele fiind deja prinse în buget, informează Agerpres.

"Din fericire primim şi anul acesta ajutorul de minimis, aproximativ 52 de milioane de lei, bani care nu depind de rectificare, erau băgaţi în buget, trebuie doar să facem normele de aplicare. Cred că după 10-15 septembrie vor apărea normele, iar apicultorii vor putea să depună dosarele la APIA timp de 30 de zile de la apariţia normelor. Dacă împărţim suma de 52 de milioane de lei la 2,1 milioane de familii de albine, ajutorul va fi de aproape 25 de lei pe familie. Aici nu este ca la Programul Naţional Apicol (PNA), dacă nu se consumă fondurile acestea se redistribuie, aici se pierd banii. Anul trecut am pierdut aproape 20% din ajutorul de minimis pentru că nu depus oamenii dosare. Speram ca anul acesta să fie cât mai mulţi, pentru că bani sunt", a spus Fetea.

Pe de altă parte, preşedintele ACA s-a declarat surprins de numărul mare de familii de albine luate în calcul de autorităţi - 2,1 milioane - la acordarea acestui ajutor, mai ales că în iarna 2019/2020 au murit în jur de 30% din efective, iar în primăvară a plouat şi a fost frig. "Din păcate nu ştiu de unde au estimat autorităţile că avem 2,1 milioane de familii de albine. Poate acum în pandemie au clocit", a subliniat reprezentantul ACA.

În ceea ce priveşte producţia de miere din acest an, Ioan Fetea susţine că aceasta va fi între 35% şi 60% faţă de un an normal, depinde însă de fiecare judeţ în parte, estimând un total între 15.000 şi 17.000 de tone.

"În general nu e un an grozav, dar e mai bun decât în 2020, deşi parcă văd că după datele statistice iar vor fi producţii record. Aşa a fost şi anul trecut. În 2020, am făcut o producţie sub 15.000 de tone, dar anul acesta cred că va fi un pic mai bine, respectiv în jur de 15.000 - 17.000 tone. Cea mai buna producţie de miere va fi la floarea-soarelui, aceasta ne-a salvat, ca de obicei, salcâmul a îngheţat pe aproape 70% din suprafaţă. A şi plouat, a fost şi frig, iar rapiţa şi teiul s-au făcut doar suprafeţe mici. Cu toate acestea ne omoară piaţa: nu merge nici programul mierea în şcoli, nici protecţia produsului nostru, pentru că avem miere adusă din China şi Ucraina la un preţ foarte mic", a punctat preşedintele Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România.

De asemenea, anul acesta a crescut şi preţul de achiziţie al mierii, la aproape toate sortimentele.

"Mierea polifloră, de la 8 - 9 lei pe kilogram preţ de achiziţie anul acesta a ajuns la 10 -11 - 12 lei. Mierea de salcâm nu prea este pe piaţă, nici la noi şi nici în Europa, iar preţul va fi de 26 - 28 - 30 de lei kilogramul. Este cea mai apreciată miere, mai mult pentru că nu cristalizează şi are mai multă fructoză, deşi din punct de vedere calitativ nu e mai valoroasă ca alte sortimente", a mai spus Ioan Fetea, preşedintele ACA.

România produce, în medie, 22.000 de tone de miere anual, clasându-se pe locul patru în Europa, iar efectivele erau estimate la aproximativ 1,47 de milioane de familii de albine.

La nivel naţional, sunt înregistraţi în jur de 40.000 de apicultori, peste 60% dintre aceştia fiind membrii ACA, cu un efectiv de circa 1 milion de familii de albine.

Potrivit datelor ACA, în ultimii 2-3 ani, consumul de miere a înregistrat o creştere de 15%, până la 550 de grame pe locuitor pe an, însă şi în aceste condiţii România se află tot la coada clasamentului, la nivel european. Datele statistice arată că românii consumă de 3-4 ori mai puţină miere comparativ cu cele două kilograme consumate în Germania sau 1,5 kilograme în Olanda şi Belgia. Din păcate, tot din cifrele statistice, se constantă că românii consumă în fiecare zi 70 de grame de zahăr şi doar 3 grame de miere.