Tăriceanu, la mitingul PSD: 'Forțele întunericului au vrut să ia țara. Iohannis le folosește împotriva noastră'/ VIDEO

Discursuri antrenante la mitingul PSD din Piaţa Victoriei. Aproximativ 150.000 de membri şi simpatizanţi PSD s-au strâns în Piaţa Victoriei din Bucureşti pentru a participa la mitingul împotriva abuzurilor din justiţie.

"Acum câteva zile, băiatul meu mijlociu, Mihai, m-a întrebat de ce organizăm acest miting. Nu am avut atunci prezenţa de spirit să îi răspund: Mihai dragă, facem acest miting pentru ca tu când vei fi ca noi să poţi să faci miting la fel, pentru libertate. Am venit astăzi să mă întâlnesc cu cei care mai cred că România trebuie să rămână liberă, democratică. (...) Am venit astăzi la miting pentru a striga că judecătorii trebuie lăsaţi să hotărască liberi, fără protocoale şi înţelegeri secrete. Spuneţi-le că nu v-am îndemnat nici eu, nici Liviu, spuneţi-le că nu vă e frică să recunoaşteţi că democraţia nu supravieţuieşte singură. Ea trebuie apărată", a spus Tărinceanu la miting.

Şeful Senatului a acuzat că "Forțele întunericului au vrut să ia țara. Iohannis le folosește împotriva noastră. (...) Traian Băsescu a creat noua securitate şi Klaius Iohannis o foloseşte împotriva oponenţilor politici".