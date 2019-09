Tăriceanu a atacat serviciile secrete în ultimul discurs ca președinte al Senatului

Seful ALDE Calin Popescu Tariceanu si-a prezentat luni in sedinta plenului Senatului demisia din a doua functie in statul roman, cu un discurs anti-abuzuri si impotriva implicarii serviciilor secrete in justitie.

Tariceanu a zis ca a fost „o onoare si un privilegiu” sa fie 5 ani presedinte al Senatului si ca „pretui intotdeauna” aceasta perioada.

„Am actionat petru a fi un presedinte corect, echilibrat si echidistant. Am promis ca voi fi implicat, nu voi asista pasiv la ce se intampla in societate. Am militat ca drepturile si libertatile cetateanului sa fie reale, nu lozincu de campanie. Am denuntat de la aceasta tribuna abuzurile din justitie. M-am bucurat de sustinerea unor din dvs. E trist pentru mine sa remarc ca opozitia nu a inteles aceasta lupta pentru indepartarea influentei serviciilor din justitie si pentru eliberarea judecatorilor de sub orice presiune”, a zis Tariceanu de la tribuna Senatului.

