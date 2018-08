Tăriceanu are o reacție FURIBUNDĂ, după apariția PROTOCOALELOR SECRETE semnate de Eduard Hellvig și Augustin Lazăr: 'O nouă DOVADĂ de a subordona justiția'

Călin Popescu Tăriceanu are o ieșire furibundă, după ce au ajuns, în spațiul public, încă două protocoale secrete. Ele sunt semnate în decembrie 2016, între actualul șef al SRI, Eduard Hellvig, și procurorul general al României, Augustin Lazăr.

Președintele Senatului spune că cele două protocoale ”reprezintă o nouă dovadă, prin conținutul lor, privind încercările serviciilor de a își subordona Justiția și a încălca drepturile și libertățile românilor”. Tăriceanu anunță că îi solicită lui Claudiu Manda, în calitate de președinte al comisiei parlamentare de control a SRI, să convoace de urgență o ședință publică în care ”cetățenii români să poată urmări și judeca explicațiile oferite de actuala conducere a SRI”.

”Ultimele dezvăluiri legate de cele două protocoale dintre SRI și Parchetul General – chiar dacă oficial denunțate – reprezintă o nouă dovadă, prin conținutul lor, privind încercările serviciilor de a își subordona Justiția și a încălca drepturile și libertățile românilor. Protocoalele semnate în decembrie 2016, practic negociate în timpul campaniei pentru alegerile parlamentare, arată tuturor românilor, dar și comunității internaționale adevărul despre modul în care Justiția a fost și este folosită pentru a abuza cetățenii și interveni în procesul politic intern.

Protocoalele oferă un indiciu suplimentar privind existența ofițerilor acoperiți în sistemul de justiție. Anularea lor nu rezolvă problema ofițerilor acoperiți, lucru care trebuie spus public.

Extrem de grav este și faptul că aceste protocoale au fost semnate în pofida deciziei luate de CCR din primăvara lui 2016, prin care serviciile ar fi trebuit eliminate din faza de cercetare penală. Serviciile și conducerea Parchetului au transmis un semnal foarte clar prin aceste protocoale: că se consideră deasupra oricărui control democratic și chiar deasupra legii; că nimic și nimeni nu îi poate atinge.

Am salutat faptul că Eduard Hellvig și-a asumat în Parlament, în repetate rânduri, respectarea principiilor și practicilor democratice și a criticat public astfel de protocoale, și am sperat că sub conducerea lui se va începe o reformă reală a serviciilor secrete. Protocoalele care poartă semnătură șefului SRI ridică îndoieli asupra procesului de democratizare și reașezare a funcționării SRI în limitele constituționale și democratice.

Acest comportament erodează încrederea în procesul de justiție și oferă legitimitate unor voci care susțin măsuri radicale pentru a contracara aceste practici nedemocratice.

Împreună cu colegii din ALDE continuăm să susținem că Parlamentul – ca for suprem de dezbatere și legiferare – trebuie să realizeze controlul asupra acestor instituții de forță. De aceea, îi solicit lui Claudiu Manda, în calitate de președinte al comisiei parlamentare de control a SRI, să convoace de urgență o ședință publică în care cetățenii români să poată urmări și judeca explicațiile oferite de actuala conducere a SRI.”, e mesajul lui Călin Popescu Tăriceanu.

