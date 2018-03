Tăriceanu, despre 'frânele' puse de unii miniştri: 'Eu cred că nimic nu este mai important...'

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat, luni, că nimic nu este mai important decât "a face o descentralizare profundă", a delega responsabilităţile la nivel local.

"Am văzut declaraţia domnului Dragnea, cred că e nevoie să facem o discuţie şi să ne spună exact miniştrii care văd că ar fi problemele sau cu ce probleme se confruntă. Eu cred că nimic nu este mai important decât a face o descentralizare profundă. Cred că ideea de a ţine în mână toate deciziile şi miniştrii, aici fiecare trebuie să înţelegeţi, au nu numai o problemă de administrare, dar şi o problemă de orgoliu. Fiecare vrea să fie mai important, să aibă o influenţă mai mare în Cabinet şi acest lucru se întâmplă peste tot, nu e o problemă românească. Am văzut-o şi în alte Guverne, există întotdeauna o concurenţă între membrii Cabinetului, dar acest lucru nu trebuie să fie o frână pentru descentralizare, pentru că, altfel, pentru orice decizie, că e vorba de autorităţile locale, că e vorba de cetăţeni, trebuie să înţelegem că nu e soluţia de a-i plimba la Bucureşti pe toţi pentru a le rezolva problemele şi trebuie să delegăm responsabilităţile la nivel local", a precizat Tăriceanu, după şedinţa Biroului permanent al Senatului, potrivit Agerpres El a adăugat că nu a avut discuţii pe tema descentralizării cu miniştrii ALDE, precizând că acestea trebuie purtate în prezenţa premierului."Nu am discutat cu niciunul dintre miniştri şi, aşa cum v-am spus, o să facem o discuţie în prezenţa doamnei prim-ministru şi dânsa o să ne informeze şi o să ascultăm punctele de vedere pentru a vedea cum depăşim aceste chestiuni, până la urmă, fireşti, problemele cu care se confruntă descentralizarea", a explicat Tăriceanu, răspunzând unei întrebări pe această temă.

Vezi şi: Specialiștii ne dau o veste proastă: Cât timp ai la dispoziție pentru a bea vinul după ce ai desfăcut sticla .