Tăriceanu, despre modificarea Codului Penal: Punem accent mai mare pe recuperarea prejudiciului. Abuzurile și excesele vor fi eliminate

Președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, marți, referitor la modificarea Codului Penal va aduce oricând controverse, precizând că noile prevederi pun accentul pe recuperarea banilor și pe eliminarea abuzurilor.

"Modificarea Codului Penal va aduce oricând controverse, e bine că există pentru că trăim într-o societate democratică. Având în vedere experiența dobandita pana acum privind functionarea codurilor, deciziile numeroase ale CCR , practicile europene in materie, deciziile CEDO, recomandarile Comisiei de la Venetia, aceste modificări au dovedit ca sunt absolut necesare si in final se va decide forma in care vor fi adoptate. E nevoie de o schimbare a filosofiei codului penal în sensul in care punem accent mai mare pe recuperarea prejudiciului. Credem ca si o definitie mai exacta a prevederilor Codului Penal va ajuta in mod esential ca abuzurile si excesele constate in ultimii ani sa fie eliminate", a declarat Călin Popescu Tăriceanu.