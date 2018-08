Tăriceanu, despre posibilitatea revocării lui Maior din funcția de ambasador în SUA: Cel care a patronat practicile ILEGALE mă reprezintă pe mine în SUA

Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, marți, referitor la situația fostului șef al SRI, ambasadorul României în SUA, George Maior, că ministrul de Externe nu poate înlocui un ambasador.

"Am văzut și eu că sunt foarte activi fostul șef adjunct al SRI, domnul Coldea, domnul Maior, ambasador în SUA și cel care a patronat protocoalele secrete din funcția pe care o avea. Eu am un inconfort major să știu că România este reprezentată în Statele Unite, care este partenerul nostru strategic, de fostul șef al serviciilor secrete, cel care a patronat practicile ilegale mă reprezintă pe mine, ca simplu cetățean, în SUA. Domnul Meleșcanu nu are nicio calitate de a înlocui un ambasador. POate să propună Guvernului, Guvernul transmite președintelui, iar decretul este semnat de președinte și contrasemnat de premier", a spus Călin Popescu Tăriceanu la Antena 3.