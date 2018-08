Tăriceanu, despre ruperea COALIȚIEI: Nu am avut nicio discuție cu Iohannis. NU a existat niciun moment în care ALDE să șantajeze

Călin Popescu Tăriceanu, liderul ALDE, susține că nu a avut nicio discuție cu președintele Klaus Iohannis, precizând că, deși au existat opinii diferite în coaliție, problemele au fost rezolvate.

"Nu am avut nicio discuție (n.r cu Klaus Iohannis) nici concretă, nici abstracta. Am vauzt ca e o tensiune, framantare. Spre deosebire de modul cum au functionat pana acum aliantele si modul in care multi observatori, analisti și oameni politici s-ar fi asteptat să funcționeze coalitia, cred ca ati observat ca nu a exista niciun moment in care ALDE sa conditioneze functionarea coalitiei sau sa santajeze. Am incercat ca difentele de abordari sa le rezolvam intre noi si sa ne preocupa, de lucrurile importante", a declarat, la Antena 3, Călin Popescu Tăriceanu.